Barcellona, ricorso vinto: Pau Victor e Dani Olmo possono essere nuovamente tesserati

Adesso è ufficiale, come riportato da Sport, il Consiglio Superiore dello Sport ha rilasciato un comunicato in cui conferma che “la misura precauzionale urgente richiesta dal Barcellona e dai giocatori Dani Olmo e Pau Víctor è stata approvata”.

Barcellona, il comunicato

Nello stesso comunicato, il CSD conferma che il provvedimento ha carattere provvisorio fino a quando non sarà definitivamente risolto il ricorso presentato dalla società e dai suddetti calciatori e che, inoltre, il provvedimento “sospende anche l’accordo della Commissione di Monitoraggio degli Accordi della RFEF- Coordinamento LalIga, del 4 gennaio 2025″.

La misura cautelare arriva così a poche ore dalla sfida tra la squadra di Hansi Flick e l’Athletic, nella Supercoppa spagnola. Nonostante ciò, né Dani Olmo né Pau Víctor sono stati inseriti nella lista finale dei convocati per la semifinale, anche se potrebbero essere inseriti per un’ipotetica finale, nel caso in cui i blaugrana passassero al turno successivo.