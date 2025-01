ESCLUSIVA SI Atalanta, vicino il rinnovo di Pasalic: i dettagli. E ad oggi non c’è alcuna opzione sul contratto

Fra i giocatori in scadenza al 30 giugno 2025 nell’Atalanta di Gasperini c’è Mario Pasalic: elemento prezioso ed una delle costanti del ciclo del tecnico a Bergamo, il suo rinnovo non è ancora arrivato. Contrariamente ad altri giocatori con la sua stessa scadenza di contratto ed a quanto circolato, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nel suo non è presente alcuna opzione di prolungamento automatico per una ulteriore stagione, allo stato attuale delle cose.

Le parti però – entourage e club – stanno trattando per il rinnovo in maniera convinta: si parla di un possibile rinnovo di 3 anni con opzione per una ulteriore stagione. Considerando che Pasalic è arrivato alla Dea nel 2020, se dovesse restare fino al 2028 e magari anche per un ulteriore anno, passerebbe quasi 10 anni della propria carriera a Bergamo, divenendo una assoluta bandiera di questa squadra. L’accordo è abbastanza vicino, anche se non ancora fatto. Pasalic oggi ha 29 anni ed in questa prima parte di stagione ha già messo a segno 2 gol e 4 assist, confermandosi come un elemento del quale Gasperini difficilmente fa a meno, al netto delle solite rotazioni che riguardano un po’ tutta la rosa dei bergamaschi. Nazionale croato, è divenuto un fattore dal suo arrivo in Italia dal Chelsea: nessun centrocampista ha segnato più di lui dal 2020 ad oggi e nemmeno ha regalato più “bonus” fra gol e assist (46 reti in A, 55 considerando le coppe, con 38 assist).