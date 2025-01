ESCLUSIVA SI Milan Futuro, mirino sul terzino Quirini della Lucchese

Il Milan Futuro è alla ricerca di rinforzi per risollevarsi da una classifica che si fa sempre più difficile nel girone B di Serie C. Dopo l’arrivo di Andrea Magrassi, andato peraltro vicino al gol già nella gara d’esordio che i rossoneri hanno pareggiato al Cabassi di Carpi, la dirigenza rossonera si sta muovendo per prendere Ettore Quirini (classe 2003), terzino e ala destra della Lucchese. In questa prima parte di stagione ha messo a segno la bellezza di 4 reti e 2 assist in 20 presenze con il club toscano.