Lazio, venerdì c’è il Como per rialzarsi dopo il derby

Rialzarsi dopo un derby perso è sempre complicato: la Lazio deve rifarsi dopo il brutto 2-0 subito domenica scorsa contro la Roma, venerdì sera all’Olimpico arriva il Como di Cesc Fabregas. I biancocelesti hanno immediatamente l’opportunità di rialzarsi e stabilirsi sempre nelle parti alte della classifica. La formazione di Marco Baroni aveva già dovuto premere il tasto “reset” del telecomando dopo la disfatta casalinga contro l’Inter, quel tennistico 0-6 che avrebbe potuto minare le certezze del club.

Ripartire dopo il derby

Così, però, non è stato e la Lazio ha ripreso in maniera immediata il proprio cammino. Perdere un derby è sempre diverso, perché una sconfitta contro gli eterni rivali nella sfida più sentita dell’anno è sempre complicata da digerire. Questa Lazio ha già dimostrato di avere un buon carattere che rispecchia quello del proprio allenatore, per questo motivo venerdì sarà una partita a sé, con i fantasmi di domenica scorsa pronti a virare da tutt’altra parte. Perché questa squadra è lontana parente di quella dello scorso anno, ha già dimostrato carattere e personalità ed è pronta a ripartire al meglio delle sue possibilità. Per dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, di essere una sorpresa di questo campionato.

Lazio, la probabile formazione contro il Como

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Tchaouna; Noslin.