Roma-Lazio 2-0, Ranieri fa 5 su 5: quinto derby su cinque vinto

Termina 2-0 per la Roma il Derby della Capitale, successo fondamentale per la Roma che sale a 23 punti in classifica. Crollo pesante per la Lazio che nel finale resta anche in 10. Espulso Castellanos. Oltre lui salteranno per squalifica il Como anche Zaccagni e Gila. Chiude così male il girone d’andata la formazione di Baroni ora a -9 dalla vetta ma sempre al quarto posto.

Roma-Lazio, Ranieri sorprende: dentro Pellegrini

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

Roma show, giallorossi avanti 2-0

Parte forte la Lazio, pericolosa dopo 5 minuti. Nuno Tavares sfonda a sinistra e mette in mezzo per Isaksen, murato al momento del tiro. Nell’azione subentra Marusic ma spedisce a lato. Vantaggio Roma all’undicesimo con Pellegrini. Gran gol del numero 7 giallorosso che riceve il pallone da Saelemaekers, con una finta si crea lo spazio per calciare a giro e disegna una parabola imprendibile per Provedel. 8 minuti e i giallorossi raddoppiano con Saelemaekers. Rilancio lungo di Svilar addomesticato da Dovbyk che serve Dybala, palla al belga che si fa respingere la prima conclusione da Provedel ma segna sulla ribattuta. Lazio subito pericolosa al 22′ con Dele-Bashiru. Prova a fare tutto da solo il nigeriano che va via in dribbling prima a Paredes e poi a Hummels, venendo poi contenuto in calcio d’angolo. In chiusura di primo tempo ci prova il Taty. Punizione calciata verso il secondo palo, dove il Taty viene ingannato dal mancato intervento di Pellegrini non riuscendo a colpire bene.

Ranieri vince ancora, nel Derby è 5 su 5

Avvio di secondo tempo a tinte biancocelesti. Nel giro di 6 minuti la Lazio ci prova 4 volte con, Castellanos, Romagnoli, Guendouzi e Rovella. Al 58′ Pellegrini sfiora il tris. Dovbyk avvia l’azione, chiusa dal diagonale del capitano giallorosso respinto con i pugni da Provedel. Passa un minuto e il subentrato Tchaouna spreca il 2-1. Sponda aerea di Dia per favorire il sinistro da distanza ravvicinata dell’ex Salernitana che però scivola spedendo alto. A 10 dalla fine è poi Tavares a provarci. Nuno Tavares sfonda a sinistra lasciando sul posto El Shaarawy e calcia in diagonale, non ci arriva Dia sul secondo palo. Allo scadere espulso Castellanos dopo uno scontro con Hummels. Ammonito N’Dicka. Finisce 2-0 con la Roma che ora 10^ a 23 punti a -12 dal quarto posto.