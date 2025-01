L’infortunio è gravissimo: “Osso spezzato a metà”

L’annuncio ha spiazzato tutti i fan e al momento non ci sono previsioni su una data certa per il rientro. L’osso non ha retto l’impatto e si è letteralmente spezzato a metà: l’intervento è stato molto delicato

Ormai grazie ad internet le notizie arrivano veloci alle orecchie e agli occhi di tutti, anche stavolta non poteva essere altrimenti. L’annuncio ha gettato i fan nel panico e oltre alla preoccupazione per la salute dello sportivo, c’è grande ansia per la mancanza di una data certa sul rientro del colosso. Se pensiamo che un recente studio condotto negli Stati Uniti ha decretato il golf come lo sport individuale dove c’è maggior probabilità di infortunio, non può che scappare un sorriso.

Generalmente siamo abituati a credere che sia il contatto fisico la causa maggiore di infortuni, o che discipline come il calcio o il rugby siano tra le più pericolose. In realtà ci sono molti fattori da considerare, ma lo studio americano non ha inserito gli sport da combattimento tra i più rischiosi in assoluto, il che sembra paradossale. Effettivamente quanto accaduto nei giorni scorsi vede protagonisti un wrestler e un…tavolino.

Grave infortunio per Reed: “Vi prego di seguirmi”

Bronson Reed ha subito un brutto infortunio durante il WarGames match di Survivor Series, evento che si svolge all’interno di una gabbia dove Reed, saltando da un tavolino, si è rotto un osso del piede. Il wrestler professionista dovrà affrontare una lunga assenza e ha deciso di rivolgersi ai suoi fan per superare la convalescenza e rientrare al meglio: “Vi prego di seguirmi sui social media in questo periodo”.

Sempre attraverso i suoi canali social, Bronson ha spiegato nel dettaglio la diagnosi dopo il suo grave incidente: “Sfortunatamente ho completamente spezzato in due il mio osso talo, che è stato chirurgicamente riparato con viti mentre alcuni frammenti sono stati rimossi”. Reed sarà quindi costretto a saltare alcuni grandi appuntamenti della stagione WWE, tra i quali il Raw, il Royal Rumble e la WrestleMania 41, inoltre non è chiaro quando il lottatore australiano potrà tornare a calcare i ring.

La frattura al talo, o astragalo, è molto impegnativa e, trattandosi dell’osso che congiunge il piede alla tibia e al perone, la convalescenza rischia di essere più lunga del previsto. Saranno infatti molte le ore di fisioterapia alle quali Reed dovrà sottoporsi ed oltre all’impegno fisico, il wrestler dovrà impiegare anche molte energie mentali per superare l’infortunio a dovere.