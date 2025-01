Jacobs, tifosi increduli dopo l’annuncio

L’ex campione olimpionico pronto a tornare in pista ed arriva un annuncio che lascia increduli i tifosi: accadrà il 2 febbraio

L’oro olimpico è diventato un dolce ricordo da conservare per sempre. La vittoria di Tokyo è ormai lontana, come lontana è la mezza delusione parigina. Jacobs alle Olimpiadi francesi si è presentato come campione in carica e non è riuscito a difendere il titolo.

Per pochissimo ha sfiorato la medaglia di bronzo, un bis che sarebbe stato storico per una nazione come l’Italia, non certo regina dell’atletica. Ora per Jacobs è il tempo di ripartire e puntare a nuovi obiettivi. C’è il Mondiale da affrontare che si terrà proprio a Tokyo, città che non può che rendere ancora più d’oro si ogni del centometrista.

La preparazione sarà fondamentale, sperando di potersi avvicinare al meglio della condizione all’appuntamento più importante e non con la necessità di recuperare piccoli e grandi problemi come accaduto per le Olimpiadi di Parigi 2024. Proprio riguardo a Jacobs e alla sua preparazione in vista dei Mondiali, è arrivata un’ufficialità che evidenzia anche un intreccio proprio con le Olimpiadi.

Jacobs sfida Lyles: appuntamento a Boston

Ripartirà dagli Stati Uniti e precisamente da Boston Marcell Jacobs. È stata ufficializzata la sua presenza il prossimo 2 febbraio al New Balance Indoor Gran Prix. Appuntamento al coperto che vedrà l’ex campione olimpico sfidare il suo successore sul podio di Parigi: Noah Lyles.

I due saranno tra i personaggi più attesi del New Balance Indoor Grand Prix e si sfideranno sui sessanta metri. Una distanza che ha visto Jacobs campione europeo nel 2021, del mondo nel 2022 e in cui l’italiano ha un miglior tempo di 6.41. Un po’ più alto quello di Lyles che si è fermato a 6.43 nelle sue uscite sulla distanza più corta. I due sui 60 metri non si sono mai affrontati in maniera diretta, mentre i tre incroci sui 100 metri hanno visto sempre prevalere l’attuale oro olimpico. Oltre che a Parigi, Lyles ha avuto la meglio anche in Diamond League nel 2023 e a Budapest, nella semifinale dei mondiali nello stesso anno.

Ora c’è l’occasione di sfidarsi per la prima volta sulla distanza più corta, magari con la speranza di cambiare le gerarchie. Un modo per riprendere confidenza con la pista ed iniziare la tappa di avvicinamento all’appuntamento più importante dell’anno. I mondiali a Tokyo, dove Jacobs spera di poter riprendere lo scettro di miglior velocista al mondo.