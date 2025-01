Sinner, la vendetta su Kyrgios: cosa è successo

L’australiano continua i suoi attacchi contro il tennista italiano, ma intanto le notizie che arrivano per lui non sono positive

Lo scontro può avvenire soltanto in finale. Il sorteggio del tabellone degli Australian Open ha messo Jannik Sinner e Nyck Kyrgios sui due lati opposti.

Difficile immaginare dunque una sfida in campo tra i due grandi rivali, o meglio tra il numero 1 al mondo e il suo più grande accusatore. Gliene ha dette di tutti i colori l’australiano, da mesi protagonista di una polemica a senso unico contro Sinner. L’italiano non ha mai replicato, mai una risposta, soltanto di recente ha deciso di togliere il follow al collega-rivale, senza mai esporsi pubblicamente.

Lascia parlare il campo Sinner e lo fa presentandosi agli Australian Open, torneo di ‘casa’ per il rivale, da grande favorito. Il sorteggio gli ha dato una mano, mettendo Alcaraz, Djokovic e Zverev dall’altro lato (lo stesso di Kyrgios). Ora però ci sarà da dimostrare con i risultati di voler essere anche nel 2025 il migliore sul campo.

Lì dove l’australiano da qualche anno ormai non brilla più. La finale a Wimbledon nel 2022 è stato il punto più alto della sua carriera, poi una serie di infortuni e lo stop da giugno 2023 fino a qualche giorno fa. Il ritorno in campo a Brisbane non è stato dei migliori ed a complicare le cose arriva una nuova brutta notizia.

Sinner, niente sfida: Kyrgios può saltare gli Australian Open

Kyrgios, infatti, è alle prese con uno stiramento addominale di primo grado e potrebbe dunque non essere presente agli Australian Open. Le sue condizioni andranno monitorare nei prossimi giorni, ma – nonostante lui garantisca di voler fare di tutto per esserci – appare complicato che possa presentarsi domenica all’appuntamento con il debutto contro Jacob Fearnley.

Il pubblico australiano spera di poter vedere in campo uno dei suoi beniamini che manca a Melbourne dal 2022 quando uscì al secondo turno. L’anno successivo dovette dare forfait per infortunio, poi lo stop da giugno 2023 fino ad oggi. Ora un nuovo problema fisico potrebbe costringerlo a saltare nuovamente l’appuntamento con il torneo di casa.

Intanto però dimostra di non aver perso l’allenamento, almeno sui social. Lì non c’è infortunio che tenga, perché Kyrgios continua a spargere veleno contro Sinner e non solo. L’ultima sua uscita è stata la risposta a Roddick che lo aveva criticato proprio per le sue continue accuse all’italiano. Frasi poco eleganti anche nei confronti di Anna Kalinskaya, ma anche questa per l’australiano non è una novità.