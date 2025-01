Valentino Rossi snobbato, Verstappen fa il nome del più bravo

Il pilota di Tavullia è uno dei più vincenti di sempre, ma Max Verstappen indica un altro motociclista più forte di lui

È Valentino Rossi il pilota più forte della storia della MotoGP? La domanda non è certo una novità, nonostante il Dottore ormai da anni non sia più in sella ad una moto della classe regina.

Il suo nome aleggia comunque sempre nel paddock, non fosse altro per il team che porta la sua sigla nella denominazione. Il pilota di Tavullia è ora impegnato nelle auto, anche se mantiene vivi i contatti con i piloti che ha lanciato con la sua Academy, come il due volte campione del mondo Pecco Bagnaia. Di titoli Rossi ne ha vinto nove, uno in più di Marc Marquez, uno di quelli che aspira a far restare il suo nome nella storia di questo sport a lungo.

Proprio lo spagnolo è stato protagonista di un’intervista con un altro campione dei motori: Max Verstappen. L’olandese ha appena vinto il suo quarto titolo mondiale ed è già pronto a dare battaglia per il mondiale 2025 quando troverà tra i rivali anche Lewis Hamilton, passato in Ferrari. La stessa Ferrari che Rossi ha guidato nel passato, provando il brivido di mettersi al volante di una Formula 1. Un intreccio tra due e quattro ruote che è stato al centro anche delle dichiarazioni del pilota della Red Bull, come riportato dal sito ‘Speedweek’.

Verstappen snobba Rossi: “Il migliore è Marquez”

In un’intervista Max Verstappen si è incentrato sulla sua passione per la MotoGP, sport che segue con attenzione. “Cerco di guardare ogni gran premio. Ho sempre il tablet con me in pista“. Quindi è entrato nel dettaglio e si è soffermato su Marc Marquez, elogiando il pilota spagnolo fresco di passaggio alla Ducati ufficiale.

“Ha bisogno di abituarsi ad una nuova squadra, ma si può sempre imparare molto da un compagno di squadra. Sono sicuro che farà un buon lavoro” le dichiarazioni di Verstappen che poi dà anche il suo giudizio su chi è il miglior pilota in griglia: Marc Marquez. Snobbato Valentino Rossi dunque anche se c’è da ricordare come l’intervista sia stata fatta nel contesto Red Bull che fino a qualche giorno fa era sponsor anche dello spagnolo.

Resta il giudizio e la voglia di Marquez di dimostrare che il collega a quattro ruote non sia andato molto lontano dalla realtà. Per farlo vuole tornare a vincere il Mondiale, battendo Bagnaia potendo contare sulla stessa moto.