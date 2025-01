Il pilota non ha dubbi e lancia la sfida: “Obiettivo Mondiale”

C’è tanta attesa per l’inizio del Mondiale 2025 di Moto GP. Ecco le parole di uno dei pretendenti al titolo

Ci siamo quasi per l’inizio del Mondiale Moto GP. Dopo un testa a testa affascinante tra Martin e Bagnaia con lo spagnolo che grazie ad una maggiore costanza dal punto di vista dei podi conquistati ha avuto la meglio sul pilota italiano, anche se vantava più vittorie dal punto di vista dei GP.

Nuovo anno, nuovi obiettivi per i protagonisti che tra il 28 febbraio e il 2 marzo scenderanno in pista in Thailandia al Chang International Circuit per il primissimo grande appuntamento della stagione. Come di consueto, a parte l’anno scorso per motivi di forza maggiore, si chiuderà a Valencia a metà di novembre.

Prima di arrivare al 22esimo GP però c’è ancora una vita davanti con battaglie interessantissime. Difficile prevedere chi sarà il prossimo campione, proprio per via della grande concorrenza per aggiudicarsi la 77esima edizione della rassegna iridata su ruote.

Martin fissa gli obiettivi per i prossimi due anni

Gli occhi di tutto il mondo sarà su Jorge Martin. Il campione del Mondo in carica avrà l’arduo compito di difendere il titolo Mondiale, in particolar modo dopo il suo passaggio dalla Ducati all’Aprilia. Lo spagnolo ha rilasciato un’intervista a riguardo al podcast ‘Tengo Un Plan’.

‘La sfida è enorme – spiega Martin – perché sto passando da una moto con la quale lottavo per le prime posizioni ad una che si trova in fondo alla top 10. Non ho idea di come sarà realmente la moto. Lottare per il titolo non è l’obiettivo per la nuova stagione. L’occasione potrebbe arrivare già nel 2026″

Sul piano di quest’anno invece il pensiero di Martin è il seguente: “Se partissi dal quinto posto e finissi riuscendo a vincere una gara o ad arrivare secondo, sarei molto orgoglioso. Portare l’Aprilia in lizza per il titolo non sarà facile, quindi non è questo l’obiettivo per la nuova stagione. L’occasione potrebbe arrivare già nel 2026. Per ora, devo solo fare del mio meglio”.