Tennis, non si dà pace: “Ero sotto choc”

Non si è trattenuta, Iga Swiatek, nel confessare il suo stato d’animo il 12 agosto scorso quando – a differenza di Sinner, positivo al Clostebol – è stata trovata positiva alla trimetazidina. Una sostanza ovviamente proibita, poiché può migliorare le prestazioni sportive, ma che la polacca ha assunto in modo del tutto involontario per affrontare i problemi di sonno e jetlag. La trimetazidina è contenuta nella melatonina, un prodotto che nel suo Paese non necessita di prescrizione.

Perché Iga Swiatek è stata sospesa un mese

L’ex numero 1 WTA ha dovuto scontare una sospensione di 30 giorni, comminatale dall’ITIA per contaminazione involontaria. L’International Tennis Integrity Agency ha poi interrotto la sanzione di qualche giorno consentendole di partecipare sia alle WTA Finals che alla Billie Jean King Cup.

Nella conferenza stampa pre-torneo agli Open d’Australia, la 23enne ha parlato a cuore aperto del momento difficile che ha passato soltanto qualche mese fa: “Ero sotto shock e, forse, quella più sorpresa. Non sapevo se avrei ricevuto una squalifica o qualcosa del genere, non ne avevo idea”.

“Le prime tre settimane furono piuttosto caotiche – ha sottolineato la Swiatek – Non esisteva alcun modo per ottenere risposte alle mie domande. Ci siamo concentrati solo sulla ricerca della fonte legata alla presenza di quella sostanza nel corpo. Probabilmente è stato il momento peggiore della mia vita, perché non avevo alcun controllo su quello che stava accadendo. Sentivo che tutto quello che avevo costruito potesse essermi portato via così in fretta. Sono felice che tutto sia finito e che abbia la possibilità di giocare a tennis ed essere qui in Australia“.

“Mi mancava molto l’atmosfera che c’è qui. Penso che la United Cup sia stata la preparazione perfetta in vista del primo slam della stagione – ha evidenziato in conclusione Iga Swiatek, che debutterà agli Australian Open lunedì al primo turno, contro la Siniakova numero 50 al mondo – Ho giocato match molto battuti e ho sofferto, però alla fine penso di aver espresso un buon livello di tennis. Mi ritengo soddisfatta“.