Sinner non ha speranze: la sentenza è chiara

Il tennista numero uno al mondo debutterà lunedì 13 agli Australian Open. Avversario il cileno Nicolas Jarry, numero 34 nella classifica Atp

Sinner ha sconfitto Tsitsipas nel secondo e ultimo test di esibizione prima degli Australian Open. Il tennista numero uno al mondo si è aggiudicato l’incontro in due set (6-3 e 7-6), come il primo contro Popyrin. Neanche una palla break ha concesso al collega greco, finito fuori dalla Top 10, confermando uno stato di forma che fa senz’altro ben sperare i suoi tifosi.

“Penso che il match sia stata divertente, nonostante le condizioni non semplici. La palla volava – ha detto Sinner subito dopo la sfida – Le chiavi sono la prima palla dopo il servizio, poi Stefanos mi ha fatto qualche regalo di Natale nel secondo set”.

Sinner debutterà agli Australian Open lunedì 13, avversario il cileno Nicolas Jarry numero 34 nella classifica ATP: “Ha un gran servizio, dovrò far partire il più in fretta possibile lo scambio. Ma ho delle belle sensazioni”, ha concluso l’altoatesino sempre in attesa dell’esito del ricorso al Tas presentato dalla WADA contro la sentenza di non colpevolezza o negligenza dello scorso 19 agosto.

L’udienza è fissata al 16-17 aprile, il presidente del collegio sarà l’ex tennista Radeoux.

A proposito del rischio squalifica, Sinner non ha voluto replicare al nuovo attacco di Kyrgios: “Non credo debba rispondere a quello che dice lui o altri. So di non aver fatto niente di male”.

A quick look through @janniksin‘s camera roll wasn’t on our bingo card tonight, but maybe it should become a recurring feature of his post-match interviews.#AO2025 pic.twitter.com/BBX7lMVdYv — #AusOpen (@AustralianOpen) January 10, 2025

Seconda giornata Australian Open, Sinner-Jarry: dove vedere l’incontro in tv e streaming

L’incontro tra Sinner e Jarry, valevole per la seconda giornata degli Australian Open 2025, sarà trasmesso in tv da Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD. La diretta streaming, invece, verrà concessa da Discovery+, DAZN, Sky Go e Now.

Bernardes ‘ridimensiona’ Sinner (e Alcaraz): “L’epoca di Federer, Nadal e Djokovic la più bella della storia del tennis”

Sinner è ormai un’icona del tennis, grazie a lui tanti ragazzini si sono avvicinati a questo sport che è sempre stato un po’ chiuso. Da circoli e circoletti, specie in rapporto ad altri, su tutti il calcio. Eppure negli ultimi vent’anni il tennis ha regalato emozioni infinite agli appassionati e non solo, oltre che grandi campioni come Federer, Nadal e Djokovic: “Quello che facevano questi tre era impressionante”, ha detto a ‘Tuttosport’ Carlos Bernardes

Al quotidiano torinese l’ex giudice di sedia ha esaltato il magico trio, ridimensionando allo stesso tempo figure come quelle di Sinner e Alcaraz: “Federer, Djokovic e Nadal erano persone diverse con stili diversi, ma è stato molto speciale viverli da vicino – le parole di Fernandes, il quale ha terminato la carriera nelle vesti di arbitro alla Davis Cup Finals di Malaga – La loro epoca è stata la più bella della storia del tennis. Non credo che la generazione attuale di Sinner e Alcaraz possa reggere i ritmi dei Big 3, capaci di stare 20 anni al top. Oggi va tutto troppo veloce, non penso possano riuscire a catturare il pubblico così a lungo”.