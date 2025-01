Venezia-Inter 0-1, Darmian sbanca di misura il Penzo

Basta un gol di Matteo Darmian per regalare all’Inter i 3 punti al Penzo di Venezia. Nerazzurri che salgono così al secondo posto in classifica e scavalcano l’Atalanta. In attesa delle gare da recuperare.

Venezia-Inter, le ufficiali

VENEZIA (3-5-2) – Stankovic; Idzes, Sverko, Sagrado; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All: Di Francesco

INTER (3-5-2) – Sommer; Darmian de Vrij Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro. All: Inzaghi.

L’Inter sbanca il Penzo

Inter che parte forte e subito pericolosa prima con Lautaro e poi con Taremi nel primo quarto d’ora. Al 16′ è poi Darmian a sbloccare il match. Gran lancio di Asllani in area per Lautaro, che arpiona splendidamente il pallone e calcia con ottima risposta di Stankovic. Tapin vincente di Darmian, che sblocca una gara fin qui insidiosa per l’Inter. Al 26′ infortunio per Sagrado che aveva sostituito Altare. Al suo posto Haps. 2 minuti e Pohjanpalo ha la palla buona per fare 1-1. Un errore in disimpegno di De Vrij dà il là ad una pericolosa azione del Venezia, chiusa dal tiro in area dell’attaccante spedito in corner da Bastoni. Al 33′ ci prova poi Carlos Augusto. Conclusione al volo in area su spizzata di Taremi: l’ex Monza non si coordina bene e manda la palla in curva. Buona chance Inter in chiusura di primo tempo. Asllani spreca. Punizione affidata all’ex Empoli, che centra Ellertsson. La palla gli torna sui piedi e conclude di nuovo, non trovando la porta. In avvio di ripresa subito Oristanio pericoloso.

Il Venezia ci prova ma non basta

Subito un’occasione per il Venezia, con un tiro del trequartista finito alto di poco. Risposta immediata di Lautaro. Dal possibile 1-1 allo 0-2 mancato per poco dall’argentino, che conclude in area da buona posizione ma arriva Idzes in scivolata e lo chiude. Al 67′ grande chance per Frattesi. Imbucata di Lautaro per il centrocampista, che calcia a botta sicura ma si trova davanti un sontuoso Stankovic che devia sul palo e poi fuori. Risposta Venezia al 74′ con Busio. Il centrocampista controlla in area, va sul destro e calcia centrando il legno a Sommer battuto. 2 minuti ed è ancora Frattesi a provarci. Da una parte all’altra, servizio di Thuram per l’altro nuovo entrato in casa Inter chiuso da un avversario al momento del tiro. Grande chance Venezia al 92′ con Pohjanpalo. Conclusione su sponda di Idzes, che però è centrale per Sommer che blocca facilmente la sfera. Dopo 4 minuti di recupero termina 0-1. L’Inter non senza soffrire rialza la testa dopo il ko in Supercoppa e vola al 2^ posto in Serie A.