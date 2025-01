ESCLUSIVA SI – L’Hajduk Spalato di Gattuso a un passo da Mlakar e Sego

vicino a un doppio colpo in entrata: secondo quanto raccolto in esclusiva da Gianluigi Longari , il club croato sarebbe ormai a un passo da Jan

L’ Hajduk Spalato di Gennaro Gattuso è vicino a un doppio colpo in entrata: secondo quanto raccolto in esclusiva da Gianluigi Longari , il club croato sarebbe ormai a un passo da Jan Mlakar del Pisa e Michele Sego del NK Varazdin .

Nuovo aggiornamento di mercato che riguarda alcune big di Serie A. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Gianluigi Longari, alcune squadre seguono con interesse le evoluzioni del 2006 della Spal, Emanuele Rao . La Juventus ci pensa concretamente, ma anche Inter, Milan e Napoli hanno sondato.