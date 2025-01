Il team principal della Red Bull, Christian Horner, lancia un avviso a tutti i fan di Max Verstappen: il messaggio è chiaro.

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Formula 1 e Max Verstappen, ancora una volta, si avvicina alla griglia di partenza del campionato mondiale da favorito e re indiscusso del settore. Nonostante i problemi riscontrati nella passata annata con la RB20 e le ottime prestazioni di Lando Norris, il pilota olandese è riuscito comunque ad imporsi, mettendo le mani sul suo quarto titolo mondiale consecutivo.

Max Verstappen è pronto a ribadire il suo strapotere in pista e nella Formula 1 in generale anche nella prossima stagione, ormai alle porte. La Red Bull confida ciecamente in lui per continuare a recitare un ruolo da protagonista nel Circus in vista del futuro. Di recente, proprio su Max Verstappen, ha parlato il team principal della scuderia austriaca, Christian Horner. Il capo del team ha toccato un argomento molto delicato, riguardante proprio il futuro del numero uno olandese. Horner è stato molto chiaro, lanciando un chiaro messaggio ai fan di Max.

Verstappen e il bivio del futuro: quali scenari lo attendono?

Max Verstappen ha un contratto in scadenza nel 2028, anno in cui appunto potrà decidere se prolungare la propria permanenza alla Red Bull, scegliere un nuovo team o addirittura dire addio al mondo della Formula 1. Quest’ultima ipotesi non è poi così scontata, considerato che il pilota olandese più volte ha affermato di non aver alcuna intenzione di correre nel Circus all’età di 40 anni, come Hamilton e Alonso.

Al momento, Max preferisce non pensarci, focalizzandosi più sul presente che al futuro. Lo ha affermato lui stesso a F1.com: “Ho un contratto fino al 2028. Al futuro non ci voglio ancora pensare. Possono succedere un sacco di cose. Ma per ora sono molto contento di dove sono”. Nel recente passato, durante dei momenti di difficoltà, Max è stato cercato da team prestigioso come Mercedes, all’epoca alla ricerca di un sostituto di Lewis, e Aston Martin, team in cui l’olandese avrebbe ritrovato una vecchia conoscenza, Adrian Newey.

Horner avvisa sul futuro di Verstappen

Recentemente, il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha voluto mandare un chiaro avvertimento sul futuro di Max Verstappen: “Onestamente Max è un uomo a sé stante, e dalle conversazioni che ho avuto è chiaro che non si vede come Fernando o Lewis e che rimarrà in questo sport per i prossimi 15 anni o giù di lì ha interessi al di fuori della F1, gli piace guidare le auto GT, i simulatori di guida, le auto LMP, e ci sono alcune cose che per molti aspetti gli appartengono”.

Horner ha parlato senza veli su Max: “Alcuni dei rumori del circo che circonda la F1 non gli vanno a genio, e finché si diverte con quello che fa, lo farà. Non appena il divertimento cala, ha la forza di carattere e la personalità per dire: ‘Sapete una cosa, l’anno prossimo andrò a guidare le GT’. È unico, perché la Formula 1 non lo definisce, si diverte e la ama, ma non appena il divertimento cala, va a fare qualcos’altro. Siamo molto grati che sia il nostro pilota e speriamo che rimanga così per molti anni a venire, almeno fino al 2028, ma nessuno ha la sfera di cristallo”.