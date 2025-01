Leclerc, occhio a Hamilton: l’ex lancia l’allarme

Il monegasco messo in guardia dall’ex compagno di squadra dell’inglese: c’è un aspetto che deve essere preso in considerazione

Esperienza nuova per Charles Leclerc. Dopo quattro anni con al fianco Carlos Sainz, tra l’amicizia iniziale e qualche scontro anche acceso nel finale dello scorso anno, il pilota monegasco dovrà ora condividere il box con Lewis Hamilton.

Un rapporto da costruire, un’intesa da trovare, equilibri da individuare perché il bene della Ferrari diventi l’obiettivo comune dei due piloti. C’è chi crede che la nuova coppia della rossa potrà portare problemi più che vantaggi: Horner è un convinto sostenitore di questa tesi ed ha tirato in ballo anche l’esempio del calcio dicendo che una squadra non può sopportare due bomber di peso.

È fermamente convinto del contrario Vasseur, team principal della Ferrari, che non ha cambiato idea ed è sicuro che la coppia Hamilton-Leclerc darà grandi soddisfazioni ai tifosi della scuderia di Maranello. Certo, da settimane non si fa che parlare del pilota inglese, con il monegasco che è finito un po’ in ombra, complice anche la grande attesa per il debutto del 40enne di Stevenage. Ecco allora che chi sa cosa significa condividere il box con Hamilton prova a spiegare a Leclerc qualcosa a cui dovrà stare particolarmente attento.

Leclerc, Rosberg avvisa: “Hamilton usa i media a suo favore”

Nico Rosberg, campione del mondo nel 2016, racconta cosa significa avere Hamilton al fianco e qual è l’aspetto in cui l’inglese eccelle in maniera sorprendente.

Nel corso di alcune dichiarazioni, l’attuale opinionista Sky ha raccontato di come il 40enne sia in grado di sfruttare i media a suo vantaggio: “I media sono uno strumento che puoi usare con grande forza – ha dichiarato – , qualcosa che Lewis, ai miei tempi, padroneggiava già. Era molto bravo a parlare con i giornalisti“.

Rosberg continua raccontando di come “nei momenti di tensione, lui era semplicemente il migliore o il più intelligente nel dire le cose giuste. È molto complicato: succede qualcosa in pista, non hai ancora visto nulla in TV, e subito ti trovi davanti ai microfoni. Se dici la cosa sbagliata, può ritorcersi contro di te“. Hamilton, invece, aveva ed ha la capacità di sapere sempre cosa dire per ottenerne anche un vantaggio: “Hai l’opportunità di usare il potere dei media e l’opinione pubblica a tuo favore“.

Un aspetto che Leclerc dovrà prendere in considerazione per non trovarsi poi in difficoltà nel duello ravvicinato con il suo nuovo compagno di scuderia.