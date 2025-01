Valentino Rossi fa il nome: tirato in ballo anche Marc Marquez

Il Dottore vuota il sacco e dice la sua: l’ex pilota di MotoGP fa il nome e c’entra anche lo spagnolo, il suo rivale di sempre

La 100 Chilometri dei Campioni ha tenuto banco nei giorni scorsi con il Ranch di Valentino Rossi che ha ospitato alcuni dei piloti che parteciperanno al prossimo mondiale di MotoGP.

Il Dottore ha chiuso al secondo posto insieme al fratello Luca Marini, lasciando la vittoria alla coppia formata da Diogo Moreira e Thomas Chareyre. A tenere banco sono però le dichiarazioni del nove volte campione del mondo del motociclismo che ha fatto la sua previsione sul prossimo mondiale di MotoGP.

Un Mondiale che vedrà molti cambiamenti rispetto a quello passato, partendo dal team in cui correrà il campione del mondo Jorge Martin che ha detto sì all’Aprilia. Ma c’è da ricordare anche l’approdo di Marc Marquez alla Ducati ufficiale: sarà lo spagnolo ad affiancare Pecco Bagnaia alla guida della moto che partirà con i favori dei pronostici. Tutti vedono la coppia Ducati come quella maggiormente accreditata per la vittoria del titolo mondiale e Valentino Rossi non si discosta molto dal pronostico maggiormente in voga.

Valentino Rossi e la MotoGP: “Ducati da battere”

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ proprio a margine della 100 Chilometri dei Campioni, Rossi ha provato a prevedere quel che succederà in MotoGP il prossimo anno.

“Il Team ufficiale Ducati è quello da battere – le dichiarazioni dell’ex pilota di Tavullia –, Pecco è molto carico perché vuole riscattarsi dalla sconfitta dell’anno scorso. Speriamo che riesca a dare quel 5% in più“. Si nota che non c’è alcun riferimento esplicito a Marc Marquez, grande rivale di Rossi durante e dopo la sua esperienza in MotoGP. Tra i due non è mai corso buon sangue, tanto che ai tempi della notizia dell’approdo in Ducati dello spagnolo si era anche parlato di un possibile divorzio della VR46 dalla casa di Borgo Panigale.

Ad ogni modo, anche se Valentino Rossi non ha fatto esplicitamente il nome di Marc Marquez, parlando del team ufficiale della Ducati ha inevitabilmente tirato in ballo anche lui. Bagnaia e Marquez dunque favoriti per la vittoria del mondiale: il 2025 potrebbe essere quello del ritorno al successo del numero 93 che con l’eventuale titolo raggiungerebbe proprio il campione di Tavullia a quota nove titoli mondiali vinti. Impresa possibile anche se ci sarà da battere Bagnaia e quel 5% in più che Rossi lo invita ad avere. Anche per difendere il suo record.