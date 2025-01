Como-Milan 1-2, Theo e Leão ribaltano il gol di Diao

Il Milan di Sergio Conceicao, dopo la vittoria della Supercoppa e il pareggio contro il Cagliari, si sblocca anche in Serie A contro il Como. I rossoneri rimontano al Sinigaglia nel segno di Theo Hernandez e Rafael Leao. Nel Como da segnalare il primo gol del neo acquisto Assane Diao.

Nel primo tempo, la gara si imposta su un binario molto chiaro. Il Como ha il predominio del possesso, il Milan reagisce. La prima occasione è per il Como con Strefezza che impegna Maignan. Il Milan risponde con Reijnders che prova a bucare il portiere del Como Butez, bravo però a rispondere. La prima frazione però porta in dote almeno due brutte notizie per i rossoneri: vengono ammoniti tre giocatori, uno di questi è Morata che non ci sarà contro la Juventus. Così come non ci sarà probabilmente nemmeno Christian Pulisic, infortunato e sostituito all’intervallo.

Nella ripresa, i cambi di Conceicao (Musah e Abraham per Bennacer e Morata) non sortiscono grandi effetti. I rossoneri vanno quindi sotto al 60′ col primo gol di Diao in Italia. L’ex Betis porta il pallone al limite e col sinistro insacca all’angolino basso alla sinistra di Maignan. Il vantaggio della formazione di Fabregas dura poco. Dopo 10 minuti i rossoneri pareggiano. Su corner, Gabbia cerca la torre, il Como non libera e Theo con un tiro sporco insacca dove Butez non può arrivare.

Poco più di cinque minuti e i rossoneri la ribaltano con Leao. Abraham pesca il taglio del numero 10 in profondità, il portoghese solo davanti a Butez conclude con un delizioso scavetto e fa 1-2. Nel finale, i comaschi ci provano, ma Maignan dice di no.