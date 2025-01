F1, il papà di Perez svela tutto: il futuro di Checo è deciso!

Il papà di Sergio Perez è uscito allo scoperto: svelato il futuro del pilota messicano. Il futuro è già deciso!

Dopo aver raccolto molteplici prestazioni negative, rispetto a quanto fatto da Max Verstappen, la Red Bull ha deciso di mettere fine all’avventura di Sergio Perez nella scuderia austriaca. Nonostante il recente rinnovo firmato, il team ha preferito sollevarlo dall’incarico, puntando su un volto nuovo, giovane e ambizioso, come Liam Lawson. Sergio Perez ha salutato la Red Bull dopo quattro anni, un fulmine a ciel sereno che neanche l’esperto pilota messicano si aspettava: “È successo tutto molto velocemente a fine stagione, non me lo aspettavo. Io non avevo alcuna intenzione di lasciare la squadra”.

Ora, Checo ha deciso di staccare un po’ la spina dal mondo Formula 1, godendosi quelli che sono i suoi affetti familiari. L’ambizione del pilota ex Red Bull, però, resta quella di fare ritorno nel Circus, conscio e sicuro che prima o poi la giusta proposta arriverà. Di recente, proprio del futuro di Checo, ha parlato Perez senior. Il papà del pilota ha usato parole chiare e di grande elogio per il figlio, rivelando che Perez presto farà ritorno in Formula 1 per scrivere la storia.

Perez senior svela tutto: il futuro di Checo è già deciso

Stando alle parole di Perez senior, Checo non solo farà ritorno in Formula 1, ma avrà un futuro storico nel Circus. Il papà del pilota ha parlato senza filtri nel corso della sua intervista ai microfoni di ‘Soymotor’: “È il latinoamericano più conosciuto al mondo oggi, al di sopra di calciatori e celebrità. La versione migliore di Sergio deve ancora arrivare. Tutti saranno molto felici e orgogliosi. Quello che sta per arrivare sarà storico, ve lo assicuro. Sono in arrivo cose molto grandi per i Perez, l’unica cosa che vi dico è che non abbiamo lasciato la Formula 1”.

Non è mancato il commento il commento sul licenziamento voluto dalla Red Bull. Nonostante tutto, il papà di Perez non serba rancore: “La ringraziamo molto, lì ci sono stati i migliori anni della carriera di Checo. Non bisogna prenderla come una rivalità, questo è il mondo del motorismo: la Formula 1 ha solo 20 posti, noi siamo più di 7 miliardi di persone, tutti cercano un posto lì! Entrare in F1 è molto difficile, ma arrivare secondi nel campionato mondiale è quasi impossibile”.

L’addio alla Red Bull è già alle spalle, adesso Sergio Perez si gode la famiglia

Dopo circa un mese dal licenziamento in Red Bull, Sergio Perez ha rotto il suo silenzio, tornado a parlando del suo futuro. Per ora, il pilota ha intenzione di godersi a pieno la sua famiglia: “La mia priorità ora è godermi la vita, fare cose che non ho ancora fatto e stare con la mia famiglia. Entro i prossimi sei mesi prenderò una decisione sul prossimo passo della mia carriera. In questo momento sono in una posizione incredibile, da sogno, che non ho ancora nemmeno avuto il tempo di metabolizzare. Quindi se mi chiedi in questo momento ‘vorresti ritornare in Formula 1?’, la verità è che non lo so, sono molto contento della mia vita, molto emozionato per quello che mi aspetta”.

Perez prenderà comunque in considerazione eventuali chiamate dalla Formula 1: “Ovviamente se mi si presenta un progetto bello e interessante, lo valuterò e ci penserò, ma tutto arriverà a tempo debito. La mia più grande motivazione ora è seguire i miei figli sulla strada giusta ed essere più presente nelle loro vite. Sono molto entusiasta di stare con la mia famiglia perché in Formula 1 l’unica cosa a cui pensi è diventare un pilota migliore e prepararti meglio e non hai tempo per nient’altro”.