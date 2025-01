Juventus, sfida all’Atalanta ancora senza Vlahovic e Conceicao

Dodicesimo pareggio in stagione per la Juventus che non riesce a risollevarsi da una corrente pericolosa e spersonalizzata. I bianconeri impattano contro il Torino nel derby della Mole, non riuscendo a fare quel salto di qualità tanto cercato ma mai del tutto trovato. Anche il pubblico bianconero a fine gara ha chiesto ai propri giocatori di tirare fuori gli attributi. I risultati frenano le ambizioni bianconere.

Sfida all’Atalanta senza Vlahovic e Conceicao

Iniziano a essere troppe le delusioni della Vecchia Signora e questa sera c’è voglia di sterzare per instaurare una nuova parte del cammino. Così i bianconeri mettono il mirino sull’Atalanta, dovendo però fare ancora a meno di Vlahovic e Conceicao.