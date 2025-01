Sinner, tutto finito: tifosi sconvolti

Non arrivano buone notizie riguardo al campione italiano: i suoi fan non si aspettavano una decisione del genere

Non arrivano buone notizie per Jannik Sinner, almeno non quelle attese dai tifosi dell’altoatesino. Il numero 1 al mondo, impegno negli Australian Open, ormai da mesi convive con polemiche e gossip sul suo conto.

Due gli argomenti più ‘caldi’, oltre al campo, e riguardano il caso doping e la relazione con Anna Kalinskaya. Per il primo ormai non si può fare altro che attendere aprile e sperare che da Losanna arrivi una decisione favorevole al campione di San Candido. La squalifica è un timore che sta accompagnando Sinner fin da quando si è scoperta la positività al clostebol, ma finora il tennista italiano è riuscito a tenere la testa sgombra quando era in campo.

L’altro aspetto che attira l’attenzione dei media e dei curiosi è il rapporto con la collega russa. Negli ultimi mesi si è detto e scritto di tutto, tra crisi vere o presunte, ritorni di fiamma, e chi più ne ha, più ne metta. Una situazione che non è stata chiarita dai diretti interessati: sia Sinner che la Kalinskaya hanno scelto la strada del massimo riserbo sulla vita privata e non sembrano intenzionati a cambiare idea. Intanto però proprio su Sinner e la Kalinskaya si abbatte una notizia non certo piacevole.

Sinner, addio agli Australian Open: la Kalinskaya si ritira

Oltre alle vicende personali, la tennista russa non sta attraversando un buon momento dal punto di vista sportivo e da Melbourne non arrivano novità incoraggianti.

La Kalinskaya, infatti, ha dovuto dare forfait poco prima di scendere in campo per il debutto agli Australian Open. La russa era attesa dalla sfida contro l’atleta di casa Kimberly Birrell, ma le sue condizioni non le hanno consentito di prendere parte al match. Ritiro per la 26enne dunque, come era già successo nel torneo di Adelaide durante i quarti di finale contro la svizzera Bencic. Allora la tennista aveva accusato un malore, probabilmente un calo di pressione, conseguenza delle elevate temperature (quasi 40°) in Australia.

Questa volta la Kalinskaya è stata fermata da un virus, come ha spiegato lei stessa sui social dopo l’ufficialità del ritiro. Ora la russa scenderà ulteriormente nel ranking e dovrà riprogrammare la sua stagione, sperando di poter ritrovare il prima possibile la forma migliore. Chissà se resterà a Melbourne per godersi qualche incontro del fidanzato Sinner, facendo un’apparizione pubblica che manca ormai da mesi.