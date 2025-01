Milan, Conceicao e il fattore rimonta: lo spirito di gruppo c’è. Ma alcuni errori…

Lo spirito di gruppo per risollevarsi. Il Milan ha in testa il caldo desiderio di riconquistare quella fiducia strutturale funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sergio Conceicao fa parlare il campo e ha cambiato alcune abitudini tra preparazione e spogliatoio, con il mirino sulla concentrazione e sulla continua lotta. Lo spirito di gruppo si sta affinando e non è certamente un caso se il Diavolo, dall’arrivo del nuovo tecnico, ha vinto tre partite su quattro rimontando il risultato. Era accaduto a Riad in Supercoppa contro Juve e Milan, è successo anche martedì sera al Sinigaglia di Como.

Voglia di svoltare: la ricetta di Theo

Anche Theo Hernandez, ai microfoni di DAZN, ha voluto puntualizzare la voglia di sterzare un cammino fin qui non particolarmente felice: “Devo continuare a fare tanti gol. La cosa che dobbiamo cambiare è l’approccio alle partite che è troppo molle e non va bene. Nel secondo tempo abbiamo messo più aggressività. La classifica non è per niente bella, siamo il Milan e dobbiamo stare in alto. Abbiamo passato un momento difficile, ma c’è stata la vittoria della Supercoppa e ora speriamo di arrivare in Champions“, ha dichiarato il francese, con la proiezione sulla sfida in programma sabato sera contro la Juve. Limare certi errori strutturali sarà fondamentale per l’economia dei punti, ma non solo. Non deve essere necessario lo schiaffo per agguantare una reazione: Conceicao sta cercando di mentalizzare il gruppo ad azzannare subito le partite, per poi arrivare anche ad archiviarle.