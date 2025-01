Hamilton, grave rischio: la Ferrari mantiene il segreto

Grande attesa per il pilota inglese e bocca cucita del team di Maranello. Disagi in un’area circondata da strade pubbliche

C’è grande attesa sulla nuova Ferrari per il Mondiale 2025, al via il prossimo 16 marzo col GP di Melbourne. Ma soprattutto per il debutto sulla rossa di Lewis Hamilton, il grande colpo messo a segno dalla Casa di Maranello. Per l’inglese super ingaggio, tra i 50 e i 60 milioni di euro, e pressioni enormi che un sette volte campione del mondo non dovrebbe avere problemi a reggere.

Come gli altri piloti, Hamilton effettuerà delle prove su pista nelle prossime settimane. Una sorta di ritiro calcistico in montagna, prima dell’inizio ufficiale del Mondiale. Quelli del neo quarantenne di Stevenage sono in programma a Fiorano, con Mugello come alternativa in caso di condizioni meteorologiche avverse. Il mistero è sul quando, ossia sulla data in cui svolgerà i primi test che non sempre ma spesso dicono molto sulle possibilità di vittoria di un team di Formula 1.

Hamilton, test a Fiorano: perché la Ferrari non svela la data esatta

Stando a ‘Motori Online’, la Ferrari non ha voluto svelare la data esatta dei test di Hamilton a Fiorano “per evitare un afflusso eccessivo di curiosi al circuito”. La presenza del pilota strappato alla Mercedes rischia infatti di “attirare un numero significativo di appassionati, creando disagi in un’area circondata da strade pubbliche”. Secondo indiscrezioni Hamilton potrebbe correre a Fiorano sulla F1-75 tra meno di una settimana, tra il 21 e il 23 gennaio.

Celebrating in style! Happy Birthday, Lewis! ❤️ pic.twitter.com/fkaUs1ckca — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 7, 2025

Villeneuve esalta Hamilton e stronca Verstappen: “Da quando Michael Schumacher ha lasciato Benetton per la Ferrari…”

L’approdo di Hamilton alla Ferrari trova la più totale approvazione anche di Jacque Villeneuve. Ad ‘Action Network’ l’ex pilota nonché figlio dell’indimenticato Gilles, morto in pista nel 1982 alla guida proprio della ‘Rossa’, ha detto che “l’ingaggio di Hamilton è la mossa di F1 più importante da quando Michael Schumacher ha lasciato Benetton per la Ferrari”.

Esaltando sempre la figura di Hamilton, Villeneuve ha lanciato una stoccata a Max Verstappen: Al di là dei risultati, Hamilton è senza dubbio il pilota più importante di tutti i tempi per via del suo seguito. È unico e ha rotto gli schemi, la sua immagine va oltre la F1. Togliete Verstappen dalla Formula 1 – le parole del canadese campione del mondo nel 1997 con la Williams – Lui non interessa a nessuno. Se togli Hamilton, invece, alla gente interessa. Lewis e la Ferrari, che è anche uno dei marchi più grandi al mondo, se non il più grande, formano un binomio incredibile”.