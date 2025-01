Ribaltone Hamilton, la foto svela tutto: Ferrari sorpresa

Il pilota inglese pronto a vestire la tuta rossa a Maranello ed intanto l’immagine alimenta le speculazioni

Hamilton in rosso, attesa spasmodica. Manca sempre meno al momento più atteso dal popolo di Maranello: il pilota inglese, sette volte campione del mondo, al volante della Ferrari.

Succederà nei prossimi giorni con i test che si terranno a Fiorano e probabilmente Barcellona, ma succederà soprattutto tra febbraio e marzo. Prima in Bahrein per i test ufficiali con le vetture 2025, quindi in Australia per il primo Gp dell’anno. Ovviamente i riflettori saranno puntati tutti su Hamilton che affiancherà Leclerc nella caccia al mondiale che a Maranello manca dal 2008 (quello piloti dal 2007).

Servirà rivedere l’Hamilton dei primi anni in Mercedes per ambire a vincere il campionato, ovviamente accompagnato da una macchina all’altezza. Quella che non è mancata alla scuderia tedesca prima del dominio Red Bull degli ultimi quattro anni. Gli anni alla Mercedes hanno avuto un filo conduttore unico per il pilota inglese: la presenza fino al marzo 2023 di Angela Cullen come sua preparatrice atletica personale. La neozelandese è stata per otto anni una presenza fissa al fianco del 40enne di Stevenage ed ora il suo nome è tornato d’attualità a causa di un selfie che ha alimentato le speculazioni.

Hamilton, il ritorno della Cullen: la foto scatena il gossip

È bastata una foto per accendere le indiscrezioni su Lewis Hamilton e il possibile ritorno al suo fianco di Angela Cullen.

La 50enne preparatrice atletica ha voluto rendere omaggio al suo amico, con cui ha collaborato fino a marzo 2013. Un selfie sulla neve con una tuta rossa che ha provocato un facile accostamento con la Ferrari. Ad accendere ancora di più le speculazioni poi il fatto che la foto sia stata scattata davanti ad una pista indicata con il numero 44, lo stesso di Hamilton. Ecco allora che i media britannici ci hanno un po’ ricamato su.

Lo ha fatto, ad esempio, il Daily Express, ipotizzando una possibile reunion tra il pilota e la Cullen. Attualmente la preparatrice atletica è impegnata al fianco di Marcus Armostrong in IndyCar Series. La donna ha lavorato con l’ex pilota della Ferrari Driver Academy nelle ultime due stagioni ed è probabile che sia al suo fianco anche nel 2025.

Nulla lascia pensare ad una ripresa della collaborazione portata avanti dal 2016, anche se con Hamilton rimane un profondo legame di amicizia. Probabile che il selfie della 50enne sia stato soltanto un omaggio all’amico, senza alcun secondo fine come invece hanno maliziosamente ipotizzato i tabloid britannici.