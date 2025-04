Dramma nello sport italiano: morto lo storico personaggio

Il mondo dello sport piange un’altra figura simbolo. Un’altra perdita che si aggiunge a una lunga e dolorosa lista che, in questo 2025, non sembra voler smettere di crescere.

Dopo le tragedie che hanno colpito atleti in campo e tifosi sugli spalti, dopo le morti improvvise e quelle legate a incidenti drammatici, ora tocca ancora una volta a un male silenzioso e implacabile portarsi via un protagonista di lungo corso. Non un atleta, non un campione, ma una figura che ha segnato in modo indelebile l’organizzazione e la gestione dello sport che amava, diventandone col tempo un punto di riferimento insostituibile.

Nel suo ruolo, ha incarnato per anni rigore, precisione e rispetto per le regole, guadagnandosi stima e affetto a ogni latitudine. Chi lo ha conosciuto parla di passione autentica, di dedizione assoluta e di una professionalità che ha lasciato un’impronta visibile anche a chi si avvicinava per la prima volta a quel mondo. La sua assenza sarà un vuoto difficile da colmare, perché certe figure non si sostituiscono: si ricordano, si onorano e si celebrano con il silenzio rispettoso che meritano. Questa volta, il lutto colpisce da vicino il mondo delle due ruote. Un addio che pesa come un casco lasciato a terra.

Lutto in Superbike, morto Gian Franco Carloia