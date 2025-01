Briatore punge Hamilton: la reazione fa scattare la polemica

Il debutto di Lewis Hamilton in Ferrari si avvicina. Il trasferimento del campione britannico fa ancora scalpore in Formula Uno.

Lewis Hamilton in Ferrari sarà la novità più eclatante della Formula Uno nel 2025. Il trasferimento del sette volte campione del mondo, da Mercedes alla rossa, fa ancora discutere nel circus. Una nuova avventura per il quarantenne britannico, reduce da stagioni altalenanti con il team di Brackley dopo l’ottavo titolo sfumato nel 2021 in favore di Max Verstappen. Negli ultimi tre campionati, infatti, non è stato in lizza per il trionfo, posizionandosi sesto nel 2022, terzo nel 2023 e solamente settimo nel suo ultimo anno con la scuderia tedesca.

Prestazioni e risultati che hanno alimentato le critiche nei confronti di Sir Lewis, mettendo in dubbio la decisione della Ferrari di appiedare Carlos Sainz (accasatosi in Williams) per portare il fuoriclasse inglese a Maranello. Tra coloro che sono in disaccordo con la mossa effettuata dal Cavallino Rampante c’è Flavio Briatore. Il dirigente italiano, tornato nel circus nel 2024, ha espresso il proprio pensiero su quello che – per molti – è considerato, invece, il trasferimento del secolo.

Il supervisore delle strategie Alpine in F1 si è detto contrario alla scelta Ferrari di rinunciare a Sainz in coppia con Leclerc, un duo che il dirigente riteneva collaudato e all’altezza della situazione.

Hamilton-Ferrari: Villeneuve contro Briatore

Le parole di Flavio Briatore non sono passate inosservate, causando la risposta dell’ex pilota canadese Jacques Villeneuve. Il campione del mondo 1997 si schiera con Ferrari, promuovendo la decisione di ingaggiare Hamilton da parte del team di Maranello.

L’ex Williams, BAR, Renault, Sauber e BMW critica il pensiero del dirigente italiano, rimarcando l’importanza del trasferimento del britannico da Mercedes alla rossa. Alcune dichiarazioni rilasciate a Action Network:

“È molto miope da parte di Briatore suggerire di non capire la logica del suo ingaggio. Basta guardare il valore delle azioni Ferrari nel momento in cui lo hanno annunciato. Non si può guardare alla Ferrari solo come ad una scuderia, parliamo di un intero settore. Sono in F1 per vincere, ma vincere li aiuta a vendere più auto e ad aumentare il valore della Ferrari. Parliamo di affari, e l’ingaggio di Lewis Hamilton è valso milioni e milioni e quindi è stata la mossa migliore che abbiano mai fatto. Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari è la mossa di F1 più importante da quando Michael Schumacher ha lasciato la Benetton per la Ferrari. Indipendentemente dai risultati in gara, Hamilton è il pilota più importante di tutti i tempi per il seguito che ha. Parliamo di un personaggio unico, che ha rotto gli schemi, con un’immagine che va oltre la F1. E non ci sono molti piloti così. Se togliete Verstappen alla F1 non importerà a nessuno, se togliete Hamilton alla gente importerà”.

Lewis Hamilton continua a dividere gli addetti ai lavori. La nuova avventura in Ferrari – nel tramonto di una gloriosa carriera – fa discutere, ma suscita un’elevata curiosità.