Roma, l’ennesima conferma di Ranieri: “A fine stagione smetto. Cercheremo un nuovo allenatore”

“Il club cercherà un nuovo allenatore in grado di portare la squadra nell’élite del calcio italiano ed europeo. A fine stagione smetto di allenare, è il momento di dire basta”. Queste alcune delle dichiarazioni di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ai microfoni di Dribbling su Rai Sport, riprese dall’ANSA. La lunga intervista all’allenatore giallorosso si è raccontato con l’intervista integrale che andrà in onda durante la puntata di domani alle 18.30 su Rai 2.

Questa sera la formazione guidata dal tecnico di Testaccio giocherà l’anticipo contro il Genoa di Vieira con l’obiettivo di tornare a vincere di fronte al proprio pubblico dopo il pareggio in extremis al Dall’Ara di Bologna con il rigore trasformato da Dovbyk al minuto 98.

C’è voglia di fare bene e recuperare quanti più punti possibili per arrivare in zona Europa, con Claudio Ranieri chiamato a risollevare le sorti di una stagione non iniziata con il piglio giusto… in parole povere non da Roma, che a inizio campionato aveva altre ambizioni prima degli esoneri di Juric e De Rossi.