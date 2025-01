“Si dichiara colpevole”: sconfitta tremenda per Sinner

Per il tennista numero uno al mondo tiene sempre banco la questione squalifica per la positività al Clostebol. Ad aprile il Tas si esprimerà sul ricorso della Wada

“Una sconfitta per l’umanità”, una sconfitta per Sinner. Che ieri ha battuto Schoolkate (4-6 6-4 6-1 6-3) staccando il pass per il terzo turno degli Australian Open 2025. Il numero uno al mondo è partito col freno tirato, perdendo un set (il primo) come non accadeva da Shanghai 2024.

Giron sarà l’avversario agli ottavi degli Australian Open

L’altoatesino ha poi preso in mano la partita, dominando l’australiano (n.173 al mondo) sul cemento della ‘Rod Lover Arena’. Agli ottavi del major australiano, il primo grande Slam del nuovo anno, il tennista azzurro sfiderà lo statunitense Marcos Giron, il quale ha superato l’argentino Etcheverri, contro il quale Sinner aveva perso l’ultimo set fino alla sfida con la wild card australiana.

Sinner, spoiler del ritiro di Cahill: “Questa è la sua ultima stagione”

Dell’incontro tra Sinner e Schoolkate rimane e rimarrà nella mente il dopo. Nella fattispecie la gaffe del primo, che ai microfoni di ‘Eurosport’ ha spoilerato la notizia del ritiro del suo coach Darren Cahill. Ritiro che il diretto interessato ancora non aveva reso pubblico attraverso, come succede in questi casi, un annuncio ufficiale.

“L’incontro col papà di Darren (Cahill, ndr) è stato un momento molto bello e molto diverso – le parole di Sinner – L’avevo conosciuto quando ho giocato il torneo di Adelaide un paio di anni fa, ma molto di sfuggita. Stavolta è stato un po’ diverso ed emozionante, perché Darren è nel circuito da veramente tanti anni e ha detto che questa è la sua ultima stagione“.

Sinner e l’ipotesi patteggiamento: “Perché dichiararsi colpevole, sarebbe una sconfitta per l’umanità”

Ovviamente la gaffe di Sinner ha fatto il giro del web e dei social, placando per un po’ l’argomento squalifica ormai dibattuto “in tutti i luoghi e in tutti i laghi”. Argomento che rimane comunque in superficie, nonostante l’udienza del Tas (16-17 aprile) in merito al ricorso della Wada ci sarà fra tre mesi. In questi giorni si è parlato addirittura di un possibile patteggiamento, che consentirebbe a Sinner di restare fuori soltanto qualche mese

Intervistato da ‘Tennis Mania’, programma in onda sul canale youtube di ‘OA Sport’, Massimiliano Ambesi ha detto di non credere assolutamente a un accordo tra il tennista italiano e il tribunale: “Dubito che ci sarà un compromesso – le parole della storica voce di ‘Eurosport’ – Mi chiedo perché Sinner dovrebbe patteggiare per una situazione in cui non si è dopato, o dove non è stato negligente. Poi ci sono tutte una serie di precedenti del TAS che fanno propendere per un’assenza di colpa e negligenza. A mio avviso un patteggiamento sarebbe una sconfitta non per Sinner, ma per l’umanità. Perché dichiararsi colpevole per una cosa che non ha fatto? Non lo farà”.