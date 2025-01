È stato uno Jannik Sinner meno preciso ed esplosivo del solito quello che, nella serata australiano e nella mattinata italiana, ha battuto in quattro set (4-6 6-4 6-1 6-3) il beniamino di casa Tristan Schoolkate. Il numero uno del mondo subisce l’aggressività dell’australiano nel primo set, poi si sale di livello e, complice il calo dell’avversario, riesce a chiudere agevolmente rimanendo in campo comunque quasi tre ore. Il doppio di quanto, ieri, non abbia fatto il rivale Carlos Alcaraz, che in poco più di un’ora e tre set si era sbarazzato del giapponese Nishioka. Per Sinner si aprono quindi le porte del prossimo turno, il terzo turno.

La partita Sinner

Sinner comincia un po’ più contratto del solito e subisce l’aggressività di Schoolkate, che galvanizzato dal supporto della Rod Laver Arena spinge sia nei game al servizio, che in quell’incontro risposta. Jannik, subisce questa pressione dell’australiano, e nell’undicesimo gioco sul 5-4 per Schoolkate, capitola lasciando infine il primo set al giocatore di casa. Complice anche il calo nel secondo set di Schoolkate e una lenta risalita di livello per il tennista di San Candido, riesce a pareggiare i conti 6-4. Negli ultimi due set, poca storia, Sinner vince 6-1 6-3 chiudendo la gara.

Una vittoria d’inerzia, soffrendo, grazie anche alla sua proverbiale calma e alla grande partita di Schoolkate. Il numero 173, all’Australian Open grazie ad una wild card, ha giocato una grande partita ed è riuscito a tenere testa al numero uno del mondo nonché campione in carica. Un match molto complicato, che Jannik alla fine ha domato, pur chiudendo la lunga striscia di set consecutivi vinti (29, dallo scorso ottobre).

Il prossimo turno

Nel terzo turno, Sinner giocherà contro Marcos Giron, che nella prima mattinata italiana aveva avuto ragione in cinque set dell’argentino Etcheverry (vittorioso al primo turno sull’italiano Cobolli). L’americano ha eliminato, peraltro, l’ultimo avversario che ad ottobre era riuscito a vincere un set contro Sinner, prima che l’impresa riuscisse a Schoolkate quest’oggi.