BestXI dell’andata: comanda l’Atalanta, segue l’Inter. Napoli staccato ma ha il fattore C

Chiuso in una maniera o nell’altra il girone d’andata, va in archivio il Best XI della prima metà della stagione secondo il voto degli utente su Twitter. Come sempre ho indotto un sondaggio che ha coinvolto la bellezza di 45mila voti. Il modulo scelto proviene da quello più utilizzato in Serie A, che dopo anni di 3-5-2 dal girone di ritorno dell’anno scorso è il 4-2-3-1.

Ovviamente quando è così per alcuni giocatori bisogna commettere un delitto tattico per adattarli a un altro ruolo. Per ogni ruolo quattro candidati e motivazione, indicando la percentuale di votanti, e con il vincitore del voto popolare e il vincitore secondo me: in 9 ruoli su 12 (compreso l’allenatore) io e i tifosi l’abbiamo pensata alla stessa maniera, con esiti diversi solo su portiere, centrale di destra ed esterno destro.

Diciamo subito che nel mio Best XI è mattatrice l’Atalanta, che si porta via ben 5 premi su 12, davanti a Napoli e Inter alla pari con 3, e 1 per la Lazio. Anche per i tifosi l’Atalanta è quella che merita più premi, anche se con un vantaggio minore, includendo nel Best XI anche Fiorentina e Milan.

PORTIERE

Nomination

FILIP STANKOVIC (11%) – Crescita continua, molti interisti pensano che il futuro fosse in casa.

DEVIS VASQUEZ (3%) – In calo dopo prima parte esplosiva, a lui l’Empoli deve parecchi punti.

DE GEA (43%) – Vincitore per i tifosi con sorpasso finale. Incredibile come sia tornato ai suoi livelli.

Vincitore

CARNESECCHI (43%) – La mia scelta. L’unico portiere di una grande che non ha conosciuto stop.

TERZINO DESTRO

Nomination

ZAPPACOSTA (2%) – Seconda giovinezza con affidabilità e gol pesanti, fa le scarpe sempre a tutti.

DI LORENZO (26%) – Classico caso da manuale della cura Conte. Sicurezza difensiva e anche sortite.

CAMBIASO (23%) – Il calo finale evidentemente dovuto alle distrazioni di mercato, prima esplosivo.

Vincitore

DUMFRIES (49%) – Uno dei più criticati dai suoi tifosi, e invece quando non c’è l’Inter soffre.

CENTRALE DI DESTRA

Nomination

GABBIA (15%) – Uno dei pochi motivi di soddisfazione per i milanisti, con la ciliegina del derby.

GILA (30%) – Ennesima genialata di Lotito, arrivato come uno dei tanti e adesso vale tantissimo.

HIEN (37%) – Scelto dai tifosi, è cresciuto in tutto nella tradizione di quelli lanciati da Gasperini.

Vincitore

BISSECK (18%) – Il mio vincitore. In un anno da signor nessuno a titolare scelto dell’Inter.

CENTRALE DI SINISTRA

Nomination

DJIMSITI (2%) – Non ruba l’occhio, ma di difensori così sicuri in giro ce n’è pochi. Imprescindibile.

COCO (3%) – Ha raccolto brillantemente l’eredità di Buongiorno, con tutte le pressioni.

DE VRIJ (16%) – Una delle sue migliori annate in carriera, non ha fatto rimpiangere Acerbi.

Vincitore

BUONGIORNO (79%) – In assoluto il più votato. Il più irrinunciabile del Napoli. Presente e futuro.

TERZINO SINISTRO

Nomination

THEO HERNANDEZ (17%) – Assolutamente criticabile, ma una quota non indifferente di gol e assist.

BASTONI (29%) – Sempre più leader, anche da centrale puro alla bisogna, uno dei capitani.

KOLASINAC (2%) – Sembrava venuto a finire alla carriera, e invece è tornato addirittura ai suoi fasti.

Vincitore

NUNO TAVARES (52%) – Il sospetto che l’Arsenal facesse una stupidaggine c’era. Decisivo.

MEDIANO

Nomination

KONE’ (24%) – Nel casino del mercato romanista, ecco quello che sembra un titolare per tanti anni.

FOFANA (19%) – Idem ma a tinte rossonere. Sale sempre di più la sua importanza, trave del Milan.

GUENDOUZI (12%) – Ai suoi livelli dei migliori anni all’Arsenal, e cresce anche in qualità.

Vincitore

ANGUISSA (45) – Dominante come nell’anno dello scudetto, valorizzato dal gioco di Conte.

REGISTA

Nomination

BERNABE’ (3%) – L’infortunio ha frenato una ascesa che l’ha portato a essere accostato alle grandi.

SAMUELE RICCI (10%) – Crescita rapidissima, il rinnovo è sembrato un modo per venderlo meglio…

CALHANOGLU (37%) – Mai così tanti infortuni, se non c’è si capisce perché è tra i top al mondo.

Vincitore

EDERSON (50%) – Che Guardiola lo voglia al posto del Pallone d’Oro non è sembrato strano…

ESTERNO DESTRO

Nomination

THAUVIN (3%) – La chiave nel nono posto dell’Udinese. E’ pur sempre un campione del mondo.

BARELLA (28%) – Diventato regista e leader aggiunto, supremazia psicologica in mezzo al campo.

PULISIC (44%) – La scelta dei tifosi. Un valore assoluto come gioco, gol fatti e personalità.

Vincitore

DE KETELAERE (25%) – Passato l’effetto sorpresa, rimane il peso del numero più alto di gol e assist.

TREQUARTISTA/SECONDA PUNTA

Nomination

NICO PAZ (6%) – La genialata di Fabregas. Uno dei pochi in Italia che vuoi vedere dal vivo.

MCTOMINAY (12%) – Un Conte in mano a Conte. Suo specchio per furore agonistico e tattico.

REIJNDERS (30%) – Definitiva esplosione annunciata agli Europei. Trequartista moderno. Basilare.

Vincitore

MARCUS THURAM (52%) – L’MVP del girone d’andata. Infallibile in area, inarrestabile fuori area.

ESTERNO SINISTRO

Nomination

DIMARCO (24%) – Adattato in questo 4-2-3-1, tra i top 3 esterni sinistri difensivi migliori al mondo.

DAVID NERES (13%) – Duttile, ha spodestato Kvaratskhelia, è già andato oltre le previsioni.

YILDIZ (16%) – E’ scioccante pensare che abbia 19 anni. Se l’occasione è importante lui segna.

Vincitore

LOOKMAN (47%) – Sicurezza, spacca la partita anche con l’intelligenza non solo con l’esplosività.

CENTRAVANTI

Nomination

CASTELLANOS (3%) – Apprendistato completato salendo al numero di gol richiesto dal suo ruolo.

LAUTARO (12%) – In verità bene nel complesso, solo che da lui ci si attende la straordinarietà.

KEAN (29%) – Complimenti alla Fiorentina per averci creduto. Speriamo duri che l’Italia ha bisogno.

Vincitore

RETEGUI (56%) – La definitiva consacrazione che aveva previsto Mancini. Goleador di razza.

ALLENATORE

Nomination

SIMONE INZAGHI (22%) – La squadra con il miglior calcio d’Italia. Ma ci sono anche gli avversari…

GASPERINI (19%) – Lottare per lo scudetto è già una vittoria. Adesso sa essere anche pragmatico.

BARONI (15%) – Fino alla parte finale quasi perfetto. E’ ha un organico sulla carta da settimo posto.

Vincitore

CONTE (44%) – Veni, vidi, Conte. Il più implacabile. Fa sempre la cosa giusta. Non fatelo arrabbiare…

BEST XI

Carnesecchi;

Dumfries, Bisseck, Buongiorno, Nuno Tavares;

Anguissa, Ederson;

De Ketelaere, Marcus Thuram, Lookman;

Retegui

All. Conte

BEST XI DEI TIFOSI

De Gea;

Dumfries, Hien, Buongiorno, Nuno Tavares;

Anguissa, Ederson;

Pulisic, Marcus Thuram, Lookman;

Retegui

All. Conte

Totale nomination

10 Atalanta

10 Inter

6 Napoli

5 Milan

5 Lazio

2 Fiorentina

2 Juventus

2 Torino

1 Venezia

1 Empoli

1 Roma

1 Parma

1 Udinese

1 Como