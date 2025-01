Il Milan in emergenza a Torino: Sergio Conceicao con gli uomini contati

Dopo la vittoria contro il Como, il Milan ha cercherà continuità anche a Torino all’Allianz Stadium nonostante le assenze di Pulisic e Thiaw per infortunio che si vanno ad aggiungere a quella dello squalificato Morata. Sergio Conceicao a caccia della seconda vittoria in campionato dopo i quattro punti raccolti nelle prime due gare in Serie A nel 2025.

Senza troppi giri di parole, il tecnico portoghese ha fatto immediatamente capire le intenzioni, nonostante il club di Via Aldo Rossi stia cercando i giusti rinforzi per migliorare ulteriormente la rosa a sua disposizione. “Dobbiamo affrontare una squadra che ha fatto una bella partita contro l’Atalanta, noi per quello che abbiamo a disposizione a livello di tempo stiamo lavorando su piccole cose che per me sono grandi cose. Ma abbiamo poco tempo, ci sono tante partite, partite importanti. Fino agli inizi di febbraio giochiamo in Champions, campionato e Coppa Italia. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per arrivare ai nostri obiettivi”, ha spiegato in conferenza stampa ieri.

L’ex allenatore del Porto questa sera rispolvererà dal 1′ Bennacer e Musah, con Abraham che prenderà il posto di Morata al centro dell’attacco e con Gabbia che sostituirà Thiaw al centro della difesa accanto a Tomori da tempo nella lista della Juventus per rinforzare la difesa.