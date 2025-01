Juventus, contro il Milan senza Kolo Muani per un assurdo errore

La Juventus sperava di avere Randal Kolo Muani a disposizione questa sera contro il Milan. E invece non sarà così. Il francese arrivato a Torino nella serata di mercoledì aveva già fatto preoccupare i tifosi quando, in serata, la società bianconera aveva eliminato tutti i post sul suo approdo nel capoluogo piemontese. Nella giornata di giovedì poi la Juve non aveva postato i solito contenuti sulle visite e infine in serata non era arrivata l’ufficialità. Una situazione che col passare delle ore aveva insospettito, anche perché Kolo Muani è francese, arriva da un campionato europeo e difficilmente ci sono intoppi per questo tipo di transfer.

Perché Kolo Muani non è ancora ufficialmente della Juventus?

Ieri, l’amara sorpresa. Un errore del Paris Saint-Germain ha bloccato il tesseramento del giocatore transalpino con i bianconeri. Kolo Muani infatti sarebbe dovuto arrivare alla Juventus con la formula del prestito fino alla fine della stagione. Un prestito secco, senza opzioni o obblighi di riscatto. Tuttavia, secondo quanto emerso, il trasferimento sarebbe stato bloccato dal numero di slot di giocatori ceduti in prestito. Il PSG al momento ha 6 giocatori “over”(sopra i 21 anni) in prestito. Ovvero un numero che raggiunge il limite massimo consentito dai regolamenti della FIFA. Tutto bloccato per il momento, trasferimento del francese non in bilico, ma rinviato. E Kolo Muani non disponibile questa sera per Juventus-Milan.

La soluzione

A questo punto spetterà al PSG trovare una soluzione rapida per questo problema. L’idea è quella di risolvere in un modo o nell’altro uno dei sei prestiti in atto e poi concludere la documentazione per il passaggio dell’ex centravanti dell’Eintracht Francoforte alla Juventus. Una situazione davvero incredibile e quasi unica.