Roma, la cura Ranieri funziona. Ma il futuro ha un altro nome

In casa Roma si può sorridere. Ieri sera contro il Genoa è arrivata un’altra bella vittoria, ancora una volta nel segno della ‘Joya’ Paulo Dybala. Un 3-1 importante, non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra e dell’ambiente della squadra capitolina. Infatti, la squadra allenata da Claudio Ranieri ha raccolto la quarta vittoria casalinga consecutiva. Sono, inoltre, cinque le partite da imbattuta (sei considerando la Coppa Italia contro la Sampdoria) in campionato: tre vittorie e due pareggi, arrivati in trasferta, però, contro Milan e Bologna.

La zona Europa si avvicina

La formazione capitolina con questo successo si avvicina alle posizioni che valgono per l’Europa. I giallorossi sono noni e hanno al momento 27 punti. La 7^ posizione occupata dal Bologna dista soltanto tre punti. Insomma, Claudio Ranieri sta “normalizzando” la situazione della Roma grazie alle solite armi: serenità e logica. La squadra si sta affidando ai giocatori più carismatici, tutti vengono messi nelle condizioni di rendere al meglio, venendo schierati nei ruoli a loro più congeniali. Scelte logiche, come anche quella di gestire Paulo Dybala in maniera serena. Il 21 resta in campo finché non è stanco e viene sostituito quando ne ha la necessità. Perché uno dei capisaldi della Roma di Ranieri è che i giocatori che fanno la differenza stanno in campo.

Roma, futuro con Ranieri?

Ovviamente questo momento molto positivo porta con sé anche tante domande riguardo al futuro giallorosso. I risultati positivi hanno inevitabilmente alzato le aspettative nei confronti di Claudio Ranieri. Tanti tifosi, inevitabilmente, vorrebbero ancora Sir Claudio sulla panchina della “sua” Roma anche il prossimo anno. Lui, invece, è irremovibile. Il futuro appartiene ad altri. Ad un altro allenatore. Non si sa ancora quale, ma Ranieri parteciperà alla scelta, come annunciato all’atto del suo ritorno in giallorosso. Di sicuro però lui non continuerà, lo ha ribadito: vuole godersi la pensione. Una decisione che aveva già preso al termine della passata stagione dopo la salvezza col Cagliari.