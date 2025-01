Inter, Inzaghi propone qualche variazione: il probabile 11 anti-Empoli

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è pronto ad adottare qualche cambiamento in vista della sfida di questa sera contro l’Empoli. Mercoledì ci sarà lo Sparta Praga, ma il tecnico dei nerazzurri vuole procedere un passo alla volta. Le ultime novità di formazione prevedono il consueto 3-5-2 con Pavard, De Vrij e Carlos Augusto nella linea difensiva a tre. In mediana Barella e Zielinski mezzali con Asllani ancora in cabina di regia. In avanti Taremi in coppia con Lautaro.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL’INTER CONTRO L’EMPOLI

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro.