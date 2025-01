Parma-Venezia, le formazioni ufficiali: fuori Oristanio e Zerbin nei lagunari, Pecchia con Cancellieri

Sfida salvezza fra Parma e Venezia alle 15. Pecchia sceglie Cancellieri come riferimento davanti, con Almqvist, Sohm e Mihaila a supporto e pronti a scambiarsi di posizione per non dare riferimenti agli avversari. Dall’altra parte va in tribuna Sverko (che contro l’Inter aveva giocato con la febbre) non è nemmeno in panchina, con Candela convocato e titolare nonostante sia vicino alla cessione al Pisa ed Haps a completare la linea a 3 adattandosi a fare il braccetto difensivo, Idzes centrale. Yeboah poi titolare con Oristanio in panchina per riposare, così come inizierà dalle retrovie il nuovo arrivato Zerbin.

Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Venezia

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Hernani; Almqvist, Sohm, Mihaila; Cancellieri.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Candela, Idzes, Haps; Bjarkason, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Pohjanpalo. A disposizione: Joronen, Grandi, Gytkjaer, Oristanio, Condé, Zerbin, Chiesurin, Carboni, El Haddad