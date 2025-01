Juventus, Koopmeiners: “Vogliamo fare meglio. Domani sarà difficile”

Teun Koopmeiners ha presentato in conferenza stampa la sfida tra il Club Brugge e la Juventus, queste le sue dichiarazioni.

Juventus, le parole di Koopmeiners

Come ti senti?

“In generale siamo contenti. Vogliamo fare meglio nei risultati e con il Milan abbiamo preso fiducia per domani. Sarà una bella serata”.

Il centrocampo è il punto di forza della Juve?

“Ogni partita dobbiamo imparare. Dopo questi mesi, ogni giorno impariamo e anch’io ogni giorno imparo con Locatelli, Douglas, Thuram, Weston e Fagioli”.

Ti manca il gol in Europa?

“Voglio fare bene per la squadra con gol, assist e in difesa. Per me, però, conta solo la squadra”.

Ti senti al 100% della forma?

“Dire la percentuale è sempre difficile. Voglio fare meglio e aiutare la squadra ogni giorno”.

Ti aspettavi fase così difficile giocare alla Juventus?

“È un’altra situazione con nuovi giocatori, tutto è nuovo. Devo crescere, però ho fatto cose buone e posso fare meglio. Poi guardo i video delle partite e parlo con il mister e lo staff per fare meglio”.

Come avete preparato questa partita?

“Abbiamo guardato il Brugge come giocatori individuali. Loro giocano sempre per il primo posto. Sarà una partita difficile, ma vogliamo giocare bene con la palla e vincere”.

Come avete visto le partite del Club Brugge?

“Sono ad un punto dal primo posto e lottano per il primo posto. Sarà una partita difficile e dobbiamo mettere tanta energia con la squadra”.

Cosa hai provato ad indossare la fascia?

“Sono uno dei giocatori con più esperienza. Forse perché sono uno dei più vecchi. Ho giocato tante partite ed è importante per me parlare con i ragazzi più giovani. Io voglio sempre, questo è molto importante per tutti i giocatori”.