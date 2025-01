Malore improvviso, muore a soli 32 anni: tifosi in lacrime

Si è sentito male all’improvviso e i soccorsi sono stati inutili: se ne va l’atleta di soli 32 anni, una comunità intera distrutta da dolore

Tre comunità affrante dal dolore, tre famiglie diverse che non riescono ora a smettere di piangere. Se n’è andato senza preavviso, lasciando tutti quelli che gli volevano bene affranti. Difficile trovare pace, impossibile ora guardare avanti e non voltarsi indietro, affidarsi ai dolci ricordi di quel che è stato, lasciarsi trasportare dall’affetto per poter riuscire ad andare avanti.

Guardiagrele, la sua città; Lanciano, il luogo dove lavorava; Chieti, città dove giocava a calcio a 5. Sono le tre comunità che oggi piangono Francesco Nicola Primavera, giocatore di calcio a 5, atleta tesserato per l’ASD Minerva Calcio a 5, società in cui militava nel campionato regionale. Dolore indicibile per chi ha conosciuto il 32enne che, oltre a praticare calcio a 5, lavorava anche in ospedale come tecnico.

Ed è proprio all’ospedale di Lanciano, mentre lavorava, che si è sentito male lo scorso 17 gennaio. Un malore improvviso che non ha lasciato speranze: inutili i soccorsi immediati dei medici, inutile anche il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Chieti. Poche ore dopo l’arrivo in ospedale, il suo cuore ha smesso di battere. Sarà ora l’autopsia in programma oggi a dover dare risposte sul perché di una morte che non ha spiegazioni. Non le trovano parenti e amici di Francesco Nicola Primavera, conosciuto e apprezzato da tutti.

Addio a Francesco Nicola Primavera, il commovente ricordo a Chieti

Commovente l’omaggio che c’è stato sabato a Chieti, nel match della Serie B di calcio a 5 tra il Città di Chieti e l’Ancona. I padroni di casa sono scesi in campo indossando le maglie del Minerva, la squadra in cui militava Francesco, e mostrando la divisa di Primavera al pubblico. Lì dove si trovavano i suoi compagni di squadra, sugli spalti per prendersi l’abbraccio di tutto il pubblico.

Un omaggio commovente, come commovente è il messaggio che la sua squadra ha voluto pubblicare per ricordare l’atleta scomparso: “Ciao Ciccio ti vogliamo salutare così, la notizia della tua improvvisa scomparsa ci devasta il cuore – il cordoglio del Minerva –, sei entrato quest’anno nella nostra famiglia e da subito ti abbiamo voluto bene, con i tuoi modi gentili e sempre sorridente. Il destino ci ha rubato un amico oltre che una splendida persona. Tutti noi ci stringiamo al dolore della tua famiglia alla quale porgiamo le nostre condoglianze con la consapevolezza che nessuna parola potrà alleviare un tale dolore“. Un dolore che ha stravolto tre comunità, ora abbracciate nel ricorso di ‘Ciccio’.