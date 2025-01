Djokovic, adesso è ufficiale: i fan non vedevano l’ora!

Adesso è ufficiale: arriva un’importante novità per Novak Djokovic. I tifosi, dopo aver appreso la notizia, sono increduli: non vedevano l’ora

Novak Djokovic è protagonista in questi giorni all’Australian Open dove sta facendo discutere una sua reazione dopo uno screzio con un giornalista. Il tennista serbo è apparso alquanto furioso, pur restando concentrato sul campo nella speranza di riscattare col nuovo anno, quello scorso, per lui pessimo.

Il 2024 di Nole è stato ben al di sotto delle aspettative, contrassegnato dagli infortuni che non gli hanno permesso di essere performante, soprattutto agli Slam. L’unica soddisfazione è stata la medaglia d’oro all’Olimpiade di Parigi. In molti hanno iniziato a domandarsi quale futuro per lui e se il ritiro imminente è una possibilità. Il serbo ha respinto queste voci ma è chiaro che tutto dipenderà da come risponderà il suo corpo durante i prossimi mesi. Chiaramente gli impegni saranno ridotti solo ai tornei principali.

Djokovic, arriva l’ufficialità: tifosi increduli

Con una agenda di appuntamenti meno fitta si può ridurre il rischio degli infortuni e allungare così la propria carriera. Indubbiamente ci troviamo di fronte ad uno dei campioni più grandi della storia della disciplina, insieme a Federer e Nadal, per restare all’ultimo decennio. Sono tanti i motivi per celebrarlo e i riconoscimenti ricevuti, come l’ultimo che ha letteralmente mandato in visibilio i fan.

Oggi, infatti, è in uscita il nuovo libro dedicato a Djokovic. Si tratta di una biografia che narra la sua vita, andando oltre al campione che tutti conoscono. L’autore è Mark Hodgkinson, giornalista sportivo londinese che ricostruisce tutte le sfaccettature della vita di Nole. “Novak. Nella mente di Djokovic” è il titolo. Sarà disponibile da subito in libreria. Più nei dettagli si parla di quanto è stata difficile la sua vita, sin da bambino dove non navigava di certo nell’oro, cresciuto con l’orrore della guerra in cui si trovava la sua Serbia. Si passa attraverso i racconti di amici, familiari, gli ex allenatori o anche i suoi avversari.

L’amore per il tennis lo ha salvato letteralmente e da lì è iniziata la sua ascesa. Si tratta di un personaggio con vari spigoli e sfaccettature, “il tennista con maggior successo della storia, il più grande di tutti i tempi”, dice Hodgkinson. Mentre per il “The Times”, storico media britannico, è sicuramente “il miglior libro di sport dell’anno”.