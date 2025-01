ESCLUSIVA SI Djuric al Parma, battute Empoli e Genoa. I dettagli dell’operazione

Parti molto vicine: Milan Djuric dal Monza al Parma è ormai un affare ai dettagli e la concorrenza di Empoli e Genoa è da considerare battuta. Decisiva la forte volontà dei gialloblu di prendere il centravanti bosniaco, a scadenza di contratto con i brianzoli il prossimo giugno.

Djuric si trasferirà fra le fila della squadra di Pecchia a titolo definitivo, per una cifra superiore al milione di euro. 4 gol ed un assist per lui fino a qui in stagione. Si legherà ai gialloblu con un contratto di una stagione e mezza.