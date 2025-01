La miglior difesa d’Italia è in Serie D: continua la favola del Bra

Una squadra che sta facendo sognare un paese di 30mila abitanti, una favola che per numeri – al momento – non ha uguali in tutta Europa. Stiamo parlando del Bra di mister Nisticò che, dopo aver effettuato una precisa programmazione a inizio stagione, sta ora dominando il campionato.

Un miracolo sportivo, numeri facilmente trovabili in nessuno dei campionati nazionali italiani, dalla Serie A alla Serie B, dai tre gironi di Serie C ai nove gironi di Serie D. E non solo, perché comparando i numeri del Bra con quelli delle maggiori big europee, ecco che la formazione di Nisticò sta facendo addirittura meglio. Miglior difesa e miglior attacco: la favola del Bra Fino a ora sono 54 punti i punti conquistati in 22 gare: numeri importanti con 17 vittorie 3 pareggi e solo due sconfitte. Nelle ultime nove giornate la squadra ha raccolto 8 vittorie e 1 pareggio, fa effetto anche il numero di clean sheet da inizio campionato: 14 volte su 22, grazie alle splendide prestazioni del classe 2006 Ribero. Ottimi numeri anche sul fronte offensivo: 50 gol fatti, più di 2 a partita e soprattutto solo 9 gol subiti. Una media strepitosa: 0,40 a partita, 3 gol subiti nelle ultime 13 partite. Una macchina che funziona grazie al suo collettivo: 12 giocatori hanno infatti segnato almeno una rete, sette di loro ne hanno siglati aleno 4 gol. Questa la lista marcatori del Bra: Costantino è a quota 10, Aloia a 8, Minaj a quota 7, Pautassi, Tuzza, Giallombardo classe e Chiabotto a 4, Mawete a 3, Quitadamo, Perseu e Legal a 2, infine Cannatelli a un gol. Solo quatto di queste reti sono arrivate su calcio di rigore, a dimostrazione dell’importante rodaggio del club. Un club, il Bra, che ha già raggiunto traguardi importanti. Ma che non ha alcuna intenzione di fermarsi.