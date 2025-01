L’Atalanta celebra il presidente Percassi: “800 partite e 350 vittorie. Il più longevo”

Con la partita e la vittoria odierna, il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi raggiunge altri due risultati incredibili alla guida della formazione orobica. Infatti, il numero del club nerazzurro è il presidente più longevo della storia della società già da tempo, ma quest’oggi contro lo Sturm Graz ha raggiunto la presenza numero 800. Nell’occasione, il numero uno nerazzurro ha raggiunto anche la vittoria 350 da presidente della Dea.

Questo il comunicato con cui la società celebra il suo numero uno:

“Altri due primati assoluti per Antonio Percassi, che contro lo Sturm Graz – in UEFA Champions League – ha tagliato gli storici traguardi per il Club nerazzurrro delle 800 partite e della 350esima vittoria della sua Presidenza.

Alle sue spalle, Daniele Turani, che rimase in carica come Presidente nerazzurro dal 1945 al 1964, totalizzando 698 partite con 226 vittorie.

Complimenti e grazie, Presidente!”.