Non solo Sinner, malore in campo: paura agli Australian Open

Oltre al tennista italiano, le temperature elevate a Melbourne fanno un’altra vittima: si è sentita male durante la partita

Tanta paura, fortunatamente nessuna conseguenza. Ieri tutti i tifosi di Sinner hanno vissuto minuti di grande apprensione per le condizioni del proprio beniamino.

Il tennista italiano ha accusato un malore nel corso del match contro Rune ed è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari degli Australian Open. Prima problemi di stomaco, poi un tremore eccessivo, quindi la necessità di andare negli spogliatoi per farsi visitare e curare. Tutto è filato via liscio, per fortuna, così Sinner ha potuto riprendere il match contro il danese e sconfiggerlo in quattro set senza particolari problemi.

Nel dopo partita il numero 1 al mondo ha tranquillizzato tutti, ma ci sono stati minuti di grande spavento dopo le immagini che lo mostrano in grande affanno e tremante. Difficoltà avute non soltanto da Sinner e dovute probabilmente al grande caldo di questi giorni a Melbourne. Durante il match di doppio misto tra Tim Putz-Demi Schuurs e John-Patrick Smith e Kimberly Birrell si è assistito ad una scena che gelato il sangue degli spettatori.

Australian Open, malore per una raccattapalle: le sue condizioni

Mentre era in corso il terzo game del secondo set, con la coppia australiana Smith-Birrell avanti, dagli spalti è partito un urlo: “Sta per crollare”. Il riferimento era ad una raccattapalle che stava per avere un mancamento. Putz è stato il più reattivo, ha capito quel che stava accadendo e si è avvicinata alla giovane, sorreggendola mentre arrivavano i soccorsi.

La ragazza è stata adagiata a terra, su un fianco, mentre le veniva messa un’asciugamano gelata intorno al collo e offerta dell’acqua da bere, in attesa dei medici. Il match è stato sospeso per dieci minuti che sono stati lunghissimi: tutto il pubblico in silenzio cercava di capire le condizioni della raccattapalle che è stata poi accompagnata fuori dal terreno di gioco in sedia a rotelle, uscendo tra gli applausi.

Il match è potuto così riprendere regolarmente con la vittoria della coppia australiana al super tie-break. Notizie confortanti sono poi arrivate sulle condizioni di salute della giovane. Per lei soltanto un grande spavento, ma le sue condizioni sono migliorate, così la ragazza ha potuto riabbracciare i genitori, con il medico dell’organizzazione che l’ha visitata e non ha trovato particolari problemi. Tutto è finito per il meglio dunque, proprio come nel caso di Sinner. Certo le elevate temperature di Melbourne si stanno rivelando complicate da gestire non soltanto per gli atleti in campo.