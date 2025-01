Pedullà: “Kayode-Brentford, le cifre”

Da Alfredo Pedullà arrivano ulteriori aggiornamenti su Michael Kayode, in uscita dalla Fiorentina: “Niente Parma. E neanche Roma. Mai davvero in pista per Kayode che ha scelto il Brentford, il club – che come anticipato già il 26 dicembre – lo aveva seguito con attenzione per poi fare uno scatto decisivo sul Brighton come raccontato il 31 dicembre. Kayode ha scelto, la Fiorentina aspetta le carte per formalizzare, l’unica cosa che conta in situazioni del genere. Operazione in prestito oneroso di 500 mila euro, diritto di riscatto a 17,5 milioni e percentuale del 10 per cento da eventuale futura vendita. Ora servono le firme per liberare Kayode, destinazione Brentford”.

Kayode, Kouame e Ikoné: le ultime di Pedullà

La Fiorentina ha messo Kouame e Ikoné sul mercato, come raccontato ci sono un paio di situazioni da seguire. Il club non ha interrotto i contatti con il Botafogo per Luiz Henrique, ma lo Zenit è un pericolo autentico. Stando quanto riportato Brasile, infatti, il club russo avrebbe offerto 35 milioni di euro per il Pallone d’oro Sudamericano, una proposta che ha trovato l’apertura del club brasiliano. Adesso la palla passa al giocatore. Dopo il prossimo impegno di campionato, la Fiorentina ha intenzione di alzare l’offerta da 20 milioni, sempre se sarà ancora in tempo. Ci sono due alternative, Man e un altro profilo a condizioni nettamente più basse, ma la Fiorentina per ora vuole ancora capire la fattibilità dell’operazione Luiz Henrique. Intanto, Kayode è in uscita con il Brentford sempre in pole: operazione da 500 mila euro in prestito, il club viola vuole mantenere il controllo del cartellino, ma le condizioni andranno verificate.