Pedullà: “Torino-Fiorentina, lavori in corso per uno scambio Sanabria-Kouamé”

Nuovo aggiornamento di mercato da parte di Alfredo Pedullà. Questo il suo X: “Kouamé-Sanabria, lavori in corso per uno scambio Torino-Fiorentina. Non ci sono intese definitive, ma gradimento reciproco”.

Pedullà, le ultime su Araujo alla Juventus

Ronald Araujo e la Juventus si stanno avvicinando in maniera sensibile. Il difensore uruguaiano del Barcellona è la prima scelta dei bianconeri e di Cristiano Giuntoli per rinforzare la difesa orfana di Gleison Bremer e Juan Cabal. Dopo Alberto Costa, terzino 21enne proveniente dal Vitória Guimarães, il responsabile dell’area tecnica bianconera ha scelto il difensore dei blaugrana per rinforzare il reparto difensivo. Il mirino è ben puntato sul giocatore, rientrato di recente da un brutto infortunio muscolare, e pronto a vivere una nuova esperienza lontano da quella che per 6 anni è stata la sua squadra in Catalogna.