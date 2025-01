Pedullà: “Oggi incontro Lecce-United per Dorgu. E il Napoli…”

Nuovi aggiornamenti esclusiva da parte di Alfredo Pedullà sull’interesse del Manchester United per Patrick Dorgu: “Il Manchester United nel pomeriggio incontrerà il Lecce presente a Milano con Corvino, che dovrebbe essere raggiunto da Sticchi Damiani. Serve un’offerta top degli inglesi, il Napoli resta allertato per giugno”.

Ultimi aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà sul Lecce e sulla questione Dorgu: “Il Lecce chiederà al Manchester United una cifra vicina ai 40 milioni come base più ricchi bonus per andare oltre. Corvino aveva garantito che non sarebbe partito a gennaio, servono cifre astronomiche. Possibile incontro in Italia”.

Quella maledetta domenica: era il 7 gennaio quando Michele Criscitiello svelò la prima scelta di Antonio Conte per l’eredità di Kvaratskhelia. Un nome e un cognome: Alejandro Garnacho, classe 2004 di proprietà del Manchester United. Maledetta perché ogni giorno di più sale l’ansia del tifoso medio del Napoli che vorrebbero la definizione della trattativa per brindare a un super colpo. Maledetta ma anche benedetta perché se finisse davvero così non soltanto il Napoli chiuderebbe un grande colpo, ma nello stesso tempo accontenterebbe l’allenatore che – pur non esprimendosi ufficialmente – considera tutti gli altri piani B. Siamo ancora nel vivo, le trattative vanno chiuse ma siamo ancora nel vivo. Il Napoli è partito da 45 milioni di euro, come già raccontato, può e deve alzare ulteriormente.

Manna si trova a Milano e ci potrebbe essere anche il club inglese, impegnato anche su altri tavoli. Occhio agli incroci: il Manchester United sa che per prendere Dorgu dal Lecce dovrà fare uno sforzo importante e quindi servirebbe fare cassa, a meno che non si pretenda di allargare sempre e solo i cordoni della borsa. Anche gli Azzurri, però, sono sulle tracce dell’esterno del club salentino per giugno. Occhio anche alla posizione di Raspadori: l’attaccante non è felicissimo di fare da comparsa a Napoli anche se il suo atteggiamento è stato fin qui altamente professionale. Ma una sua eventuale cessione (avevano sondato Atalanta e Roma) permetterebbe di aumentare il tesoretto in direzione Garnacho.