Atalanta, Luca Percassi: “Oggi gara ostica, ma dobbiamo fare punti. Palestra titolare? Rappresenta la nostra filosofia”

A pochi minuti dal fischio di inizio di Atalanta-Sturm Graz, sfida valida per la 7^ giornata della League Phase di Champions League, l’Amministratore delegato della Dea, Luca Percassi ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le parole del numero due del club orobico prima dell’inizio della sfida europea che può dare ai nerazzurri la certezza perlomeno dell’accesso ai playoff.

Il primo traguardo, il passaggio al turno successivo, è quasi raggiunto e non era scontato…

“Sarebbe un altro grande risultato, stasera dobbiamo muovere necessariamente la classifica, sapendo che sarà una partita molto ostica contro un avversario che già l’anno scorso ci aveva creato delle difficoltà“.

Gasperini lancia Marco Palestra titolare, che effetto le fa?

“Marco è un ragazzo cresciuto qui, è da 9 anni che con noi ed è qualcosa di unico. Rappresenta la filosofia della nostra società, vederlo esordire stasera ci rende orgogliosi“.

La visione del club unisce i risultati al nuovo stadio?

“Siamo partiti con l’idea di portare l’Atalanta a crescere, l’obiettivo dichiarato e dare continuità all’Atalanta in Serie A. Abbiamo costruito mattone dopo mattone, i risultati ottenuti sono qualcosa di straordinario, competere a questi livelli è molto difficile e aver dotato questa società di uno stadio è qualcosa che resterà. L’Atalanta deve mantenere i piedi per terra, ma con lo spirito giusto di lottare per non avere mai rimpianti, questo ci ha permesso di ottenere dei risultati straordinari“.

Economicamente è più conveniente qualificarsi subito agli ottavi?

“Numericamente è più conveniente, perché l’accesso diretto agli ottavi garantisce un incasso molto rilevante però giocare i playoff vuol dire una partita in più con la grande possibilità di vedere garantito un introito significativo in caso di passaggio del turno“.