5 squadre in Champions, è duello serrato Italia-Spagna: Inter e Milan, tocca a voi. Il ranking Uefa aggiornato

In questa stagione l’Italia sta beneficiando degli ottimi risultati ottenuti dalle squadre nelle passate manifestazioni europee, che ha permesso al nostro sistema calcio di presentarsi con ben 5 squadre in Champions League, nella prima stagione con il nuovo format. Anche in questa prima parte di annata i risultati sono stati buoni, tanto che al momento l’Italia sarebbe ancora, insieme all’Inghilterra, una delle Nazioni che porterebbe 5 club anche nella prossima edizione della coppa.

La Spagna però è lì e non ha intenzione di mollare un centimetro, con il Barcellona a guidare le compagini che si stanno facendo valere fuori dai confini locali. Dopo le vittorie ottenute ieri da Atalanta e Bologna ed il pari della Juventus dunque, la palla ora passa alle squadre impegnate fra oggi e domani, dunque Inter, Milan, Roma e Lazio.

Questo il Ranking attuale.

1. Inghilterra 15.000

2. Italia 13.375

—- —- —-

3. Spagna 13.357

4. Portogallo 12.450

5. Belgio 12.100

6. Germania 10.953

7. Francia 10.428

8. Svezia 9.375

9. Repubblica Ceca 8.700

10. Cipro 8.687

Questo invece il contributo portato dalle varie squadre fino ad ora in stagione.

1. Atalanta 17.000

2. Inter 15.500 punti

3. Juventus 15.000

4. Lazio 14.500

5. Milan 14.000

6. Fiorentina 14.000

7. Bologna 10.000

8. Roma 7.000

Punti totali 107.000 – Media 13.375

Questo infine il ranking aggiornato degli ultimi 5 anni, fondamentale per determinare le fasce delle squadre ai prossimi sorteggi.

1. Manchester City 135.000

2. Real Madrid 131.000

3. Liverpool 123.250

4. Bayern Monaco 122.000

5. Roma 97.000

6. Paris Saint-Germain 96.000

7. Chelsea 95.500

8. Borussia Dortmund 93.000

9. Inter 91.000

10. Barcellona 90.750

11. Bayer Leverkusen 87.500

12. Atletico Madrid 85.000

13. Benfica 82.000

14. Villarreal 82.000

15. Manchester United 79.250

16. Atalanta 78.000

17. Arsenal 77.500

18. Porto 76.000

19. Lipsia 76.000

20. Juventus 73.000

21. Milan 73.000

25. Lazio 64.500

28. Napoli 61.000

35. Fiorentina 55.000

92. Bologna 17.746

Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l’edizione 2026/27.

Quattro posti Champions 2026/27

1. Inghilterra 100.732

2. Italia 88.731

3. Spagna 83.918

4. Germania 78.863

5. Francia 65.593

Tre posti Champions 2026/27

6. Olanda 60.233

Due posti Champions 2026/27

7. Portogallo 58.466

8. Belgio 53.300

9. Repubblica Ceca 42.250

10. Turchia 41.300

11. Austria 34.950

12. Grecia 34.625

13. Norvegia 34.562

14. Svizzera 33.225

15. Scozia 32.500