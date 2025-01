Commozione Schumacher, la foto mette i brividi

Per Michael Schumacher è impossibile trattenere la commozione guardando la foto comparsa nelle ultime ore

Impossibile trattenere le lacrime, impossibile riuscire ad evitare la commozione. Michael Schumacher è ancora in grado di lasciare il segno nel mondo Ferrari, nonostante da anni non appaia più in pubblico.

Le sue condizioni sono avvolte dal più stretto riserbo dopo l’incidente avvenuto il 29 dicembre 2013: un incidente che ha causato gravi danni all’ex pilota, costretto ad una lunga degenza ed ora accudito dalla propria famiglia al riparo da occhi indiscreti.

Il suo nome però non è affatto scomparso nel cuore di chi ama la Formula 1 e soprattutto la Ferrari. Michael Schumacher è indissolubilmente legato al Cavallino Rampante, con la rossa ha scritto una pagina entusiasmante di storia ed è inevitabile pensare a lui e alla sua epopea in questi giorni.

Giorni di emozioni a Maranello visto l’arrivo di Lewis Hamilton. Proprio il primo giorno di ‘scuola Ferrari’ per il sette volte campione inglese (sette come sono anche i titoli vinti da Schumacher, nessuno come loro) ha consentito di fare un inevitabile confronto tra i due. Non un confronto ‘sportivo’, ma di diverso: la foto ha spopolato sui social ed inevitabilmente ha commosso tutto.

Schumacher-Hamilton, la foto fa commuovere

L’arrivo di Hamilton a Maranello è stato uno degli eventi più attesi di questo 2025 e i social si sono riempiti di foto del campione inglese nel suo primo giorno in Ferrari. Il sette volte campione del mondo si è presentato elegantissimo, con un vestito e una cravatta nera. Un outfit che ha ricordato molto da vicino quello scelto proprio da Schumacher per la sua prima volta alla Ferrari.

Anche il campione tedesco scelse nel 1996 di presentarsi elegantissimo a Maranello con abito e cravatta sfoggiata davanti agli scatti dei fotografi e di qualche curioso. Ce ne saranno stati molti di più ieri con Hamilton, almeno se si considera il diverso periodo storico, ma la figura di Schumacher ha accompagnato comunque l’inglese in questo ambientamento.

Proprio sui social sono stati messi a confronto le immagini dei due primi giorni: da una parte quella di Michael Schumacher, dall’altra quella di Lewis Hamilton. Foto molto simili e che hanno commosso il web e tutti gli appassionati di Formula 1 che faticano a dimenticare il campione tedesco e le sue imprese alla Ferrari. Quelle che a Maranello sperano possa ripetere anche il nuovo pilota, rendendo così davvero possibile un paragone tra due fuoriclasse dell’automobilismo.