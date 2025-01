ESCLUSIVA SI Pedullà su Casadei: “Il Torino non è fuori dai giochi, la Lazio aspetta la risposta del Chelsea”

Nuovi aggiornamenti per il giovane talento del Chelsea, Cesare Casadei, inseguito in questo mercato di gennaio da due club italiano. Ecco quanto riporta in merito Alfredo Pedullà: “Per gli amanti dei tormentoni (io no): il Torino non ha aveva definito lunedì sera, ma non è fuori dai giochi. La Lazio aspetta la risposta Chelsea dopo la proposta di ieri (allargata all’interesse per Veiga). Il Chelsea ha tante altre situazioni aperte, ben oltre le suddette due. Casadei ha dato una preferenza ma non vorrebbe aspettare troppo”.