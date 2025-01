Inter, Inzaghi a SI: “Un difensore dal mercato? No, aspetto Acerbi. E Frattesi non ha chiesto la cessione”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato in zona mista ai microfoni di Sportitalia per commentare la sfida vinta dai suoi: “Sono molto soddisfatto di aver vinto una partita che era complicata, ora siamo ad un passo dalla qualificazione e servirà questo ultimo passetto per arrivare ad un traguardo importante”.

Se viene venduto Buchanan o se Acerbi non torna presto, potresti chiedere un giocatore in difesa?

“L’ho detto ieri, Acerbi tra poco tornerà con noi, vuole lavorare al massimo, ancora non riusciva, tornerà a giocare nel modo giusto. per il resto ho chiesto alla squadra, ma stanno tutti bene qui. Se qualcuno vuole giocare di più lo capisco, ma ci sarà spazio per tutti”.

Il calendario è fitto.

“Ci sono tante partite, è difficilissimo inutile negarlo. Come noi però tutte le squadre. E’ complicato, “.

Frattesi quindi non ha chiesto di andare via?

“Assolutamente no”.